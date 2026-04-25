Stop Killing Games feiert sich: Ubisoft schraubt weiter am Offline-Modus von The Crew 2

Das Rennspiel The Crew 2 hat ein Update für deinen Hybrid-Modus bekommen, der bereits im vergangenen Oktober erstmals eingeführt wurde. Mit ihm kann man das Spiel sowohl offline als auch online spielen.

Das Update bringt neue Anpassungsmöglichkeiten (Liveries) in den Offline-Modus, macht Fahrerstatistiken offline verfügbar und fügt einen unscheinbar klingenden „Zurück zum Login“-Button hinzu, mit dem man nicht mehr das Spiel neu starten muss, um zwischen Online- und Offline-Modus zu wechseln.

Wechsel zwischen Offline- und Online-Modus

Ubisofts Blogbeitrag zu The Crew 2 beginnt mit einem Dank an die Fans für ihre Unterstützung für den Hybridmodus seit dessen Einführung im Oktober 2025. Zusätzlich zu den genannten Lackierungs-Anpassungen können SpielerInnen nun auch ihre Kontostatistiken im Offline-Profil von The Crew 2 speichern.

The Crew 2 erhielt diesen Hybridmodus parallel zum Druck der weiter wachsenden „Stop Killing Games“-Bewegung, die nach der Entfernung von The Crew aus den Stores im Dezember 2023 und der Serverabschaltung ein Jahr später an Fahrt aufgenommen hatte.

Stop Killing Games begrüßt die Änderungen und beansprucht eine gewisse Mitverantwortung für Ubisofts fortlaufende Offline-Unterstützung von The Crew 2. Ein Beitrag auf Twitter enthält zwei Videos von Gründer Ross Scott, der in einem undatierten Clip sagt: „Wir haben unbeabsichtigt zwei Spiele gerettet.“ Das andere Spiel ist The Crew Motorfest, das ebenfalls einen Offline-Modus erhalten soll, diesen aber noch nicht hat.

via Eurogamer, Bildmaterial: The Crew 2, Ubisoft