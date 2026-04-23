Ubisoft stellt weiteres Spiel ein – es trifft ein Cozy-Game inspiriert von Animal Crossing

Ubisoft befindet sich seit mehreren Jahren in umfangreichen Umstrukturierungen auf Unternehmensebene. Dank mehreren Investments, unter anderem von Tencent, ist Ubisoft aus den roten Zahlen raus – aber trotzdem stellt sich die Frage, wie man wieder auf einen gesunden Kurs kommt.
Die jüngste Veränderung im Unternehmen umfasst Berichten zufolge die Einstellung von Alterra, einem Cazy-Game, das sich drei Jahre lang in Entwicklung befand und angeblich Gameplay-Elemente aus Animal Crossing und Minecraft kombinierte.
Viele Fans der Spiele hofften, dass neue Titel wie Pokémon Pokopia Ubisoft dazu bewegen könnten, das Projekt offiziell zu bestätigen. Laut einem Bericht von Insider Gaming wurde Alterra jedoch – wie ein halbes Dutzend weiterer in Entwicklung befindlicher Titel – gestrichen.
Ubisoft stellt Alterra ein
Laut internen Informationen von Ubisoft, die direkt an Insider Gaming weitergegeben wurden, wurde den an Alterra arbeitenden Mitarbeitern am Dienstag, dem 21. April, mitgeteilt, dass das Spiel eingestellt wurde. Berichten zufolge gab es im Zusammenhang mit der Einstellung keine Entlassungen. Stattdessen sollen die beteiligten Entwickler nun anderen Projekten innerhalb von Ubisoft zugeteilt worden sein.
Damit ist Alterra nicht das einzige gestrichene Projekt. Bereits zuvor erwischte es das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time sowie mehrere „Assassin’s Creed“-Projekte. Ubisoft hat zudem wiederholt Entlassungswellen und sogar komplette Studioschließungen angekündigt, die im Rahmen größerer Umstrukturierungen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung erfolgen.
Auch andere unangekündigte Projekte sollen von den jüngsten Personalmaßnahmen und Spielestreichungen betroffen sein. Dazu gehört angeblich auch die Zukunft der „Watch Dogs“-Reihe, die laut Insidern „komplett tot“ sei.
Die zahlreichen Stellenstreichungen und Entlassungen bei Ubisoft sorgen für Verwirrung und Unzufriedenheit bei den Fans. Es bleibt abzuwarten, ob Ubisoft die Fangemeinde wieder zusammenbringen kann – etwa mit dem frisch angekündigten Remake zu Assassin’s Creed IV: Black Flag.
via The Gamer, Insider Gaming, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo
3 Kommentare
Das fände ich tatsächlich sehr schade. Aber wirklich überraschen würde mich das auch nicht.
Ich fand den ersten Teil zwar ziemlich enttäuschend aber es ist unbestreitbar, dass die Marke selber sehr viel Potenzial hat.
Leider wusste man aber anscheinend nie so richtig, wo man genau hin will mit der Reihe. Man probierte bei Teil 2 irgendwie krampfhaft modern zu sein mit den komischen Chars, anstatt einfach beim Stil zu bleiben, den man bei Teil 1 hatte. Der Wechsel kam nicht gut an und bei Teil 3 warf man ja nochmal alles um und setzte auf Freiheit, anstatt auf feste Chars, was an sich auch eine ziemlich coole Idee ist aber ich glaube viele wissen noch immer nicht, wie sie das einordnen sollen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihnen auch einfach an Visionen fehlt, wie man einen vierten Teil gestalten soll. Ich denke, dass das einfach so das Problem ist, wenn man versucht bewusst etwas für den Mainstream zu erschaffen, anstatt einfach ein Spiel, des Spieles willen.
Sehr schade jedenfalls. So diente Watch Dogs am Ende doch nur dazu, Assassins Creed etwas mehr Zeit zu verschaffen, um sich weiterentwickeln zu können, anstatt sich selber wirklich richtig zu etablieren.
Irgendwie eh verrückt, dass niemand es wirklich bisher geschafft einen ernsthaften GTA Rivalen zu etablieren. Es kamen immer wieder einige ziemlich coole Konkurrenten mit viel Potenzial aber die sind leider schnell wieder verschwunden.
Naja vielleicht packt man Watch Dogs eines Tages wieder aus, wenn da jemand mal eine klare Vision hat und den Pitch durchgeboxt bekommt.
Es gibt einen 3. Watch Dogs Teil?
Dem muss ich tatsächlich vehement widersprechen. Ich fand WD2 tatsächlich als den besten Teil der Reihe weil er schlicht der Authentischste war. Die ganze Hacktivist Szene besteht halt nicht aus den typischen 40 Jährigen Boomern weshalb ich Aiden Pierce als Maincharacter auch nie authentisch fand. Teil 2 machte auch gerade bei der Location im Silicon Valley verdammt viel richtig da muss man sich nur mal die ganzen offices von Google,Microsoft und Co anschauen und es passte einfach perfekt.
Watch Dogs Legion mit der Idee das es keinen Festen protagonisten gab sondern du konntest jeden x beliebigen NPC auf der Straße rekrutieren der dann dein Spielcharakter wird und je nachdem ob du nen Bauarbeiter oder Polizisten oder sonst wem rekrutierst kamen diese mit ganz netten Boni z.b konnte der Bauarbeiter eben auf Baugrundstücken sich frei bewegen ohne Aufmerksamkeit zu erregen.
Die Grundidee war ziemlich genial aber dadurch das es keinen klaren Protagonisten gibt war das Storypacing und die Erzählweise ziemlich beschissen um es sanft auszudrücken. Und auch wenn es witzig war irgendeine Omi zu rekrutieren passte das halt auch echt schwer zum Grundtenor eines Hacker überwachungsstaates. Natürlich wird aus ner random Oma plötzlich ne super Hackerin.....während meine Mutter regelmäßig "Das Internet löscht"
Hier hätte ich es dann doch besser gefunden wenn man ne vorgegebene Gruppe gehabt hätte wo man halt ähnlich wie bei GTA5 hin und her wechseln könnte da hätte dem ganzen auch bessere Mögluchkeiten fürs Storytelling gegeben.