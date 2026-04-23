Ubisoft stellt weiteres Spiel ein – es trifft ein Cozy-Game inspiriert von Animal Crossing

Ubisoft befindet sich seit mehreren Jahren in umfangreichen Umstrukturierungen auf Unternehmensebene. Dank mehreren Investments, unter anderem von Tencent, ist Ubisoft aus den roten Zahlen raus – aber trotzdem stellt sich die Frage, wie man wieder auf einen gesunden Kurs kommt.

Die jüngste Veränderung im Unternehmen umfasst Berichten zufolge die Einstellung von Alterra, einem Cazy-Game, das sich drei Jahre lang in Entwicklung befand und angeblich Gameplay-Elemente aus Animal Crossing und Minecraft kombinierte.

Viele Fans der Spiele hofften, dass neue Titel wie Pokémon Pokopia Ubisoft dazu bewegen könnten, das Projekt offiziell zu bestätigen. Laut einem Bericht von Insider Gaming wurde Alterra jedoch – wie ein halbes Dutzend weiterer in Entwicklung befindlicher Titel – gestrichen.

Ubisoft stellt Alterra ein

Laut internen Informationen von Ubisoft, die direkt an Insider Gaming weitergegeben wurden, wurde den an Alterra arbeitenden Mitarbeitern am Dienstag, dem 21. April, mitgeteilt, dass das Spiel eingestellt wurde. Berichten zufolge gab es im Zusammenhang mit der Einstellung keine Entlassungen. Stattdessen sollen die beteiligten Entwickler nun anderen Projekten innerhalb von Ubisoft zugeteilt worden sein.

Damit ist Alterra nicht das einzige gestrichene Projekt. Bereits zuvor erwischte es das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time sowie mehrere „Assassin’s Creed“-Projekte. Ubisoft hat zudem wiederholt Entlassungswellen und sogar komplette Studioschließungen angekündigt, die im Rahmen größerer Umstrukturierungen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung erfolgen.

Auch andere unangekündigte Projekte sollen von den jüngsten Personalmaßnahmen und Spielestreichungen betroffen sein. Dazu gehört angeblich auch die Zukunft der „Watch Dogs“-Reihe, die laut Insidern „komplett tot“ sei.

Die zahlreichen Stellenstreichungen und Entlassungen bei Ubisoft sorgen für Verwirrung und Unzufriedenheit bei den Fans. Es bleibt abzuwarten, ob Ubisoft die Fangemeinde wieder zusammenbringen kann – etwa mit dem frisch angekündigten Remake zu Assassin’s Creed IV: Black Flag.

via The Gamer, Insider Gaming, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo