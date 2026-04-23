Einer der beliebtesten Anime der letzten Jahre erhält eigenes Spiel – aber anders, als ihr hofft

Einer der aktuell beliebtesten und bestbewerteten Anime erhält sein eigenes Spiel – allerdings anders als erwartet. Statt eines klassischen Videospiels erscheint zu Frieren – Nach dem Ende der Reise eine spezielle UNO-Version. Angekündigt wurde das Kartenspiel zunächst nur für den japanischen Markt, eine internationale Veröffentlichung steht noch aus.

Bekannte Charaktere auf den Karten

Das Spielprinzip bleibt dabei unverändert: Gespielt wird wie beim klassischen UNO, allerdings mit Kartenmotiven aus dem Anime und Manga. Insgesamt umfasst das Set 112 Karten, ergänzt durch optionale Sonderregeln.

Auf den Karten finden sich zahlreiche bekannte Figuren wieder – darunter Frieren selbst, Fern, Stark oder auch Himmel. Einige Karten greifen sogar besondere Szenen oder ikonische Momente auf, etwa Frieren im „Kampf“ gegen einen Mimic. Auch mächtige Figuren wie Flamme oder Serie tauchen als spezielle Karten auf.

Veröffentlicht wird das Set von Ensky in Zusammenarbeit mit Mattel und soll gegen Ende April 2026 erscheinen. Zwar ist das Kartenspiel aktuell nur für Japan angekündigt, Importmöglichkeiten bestehen bereits z. B. über Play Asia – und bei genügend Interesse könnte eine internationale Version folgen.

Bilder des Spiels:

via Siliconera, Bildmaterial: Frieren: Nach dem Ende der Reise, Kanehito Yamada, Tsukasa Abe, Shogakukan, Crunchyroll, Madhouse Inc.