„Kingdom Come“-Schöpfer feiert Gayming-Award, findet „woken Unsinn“ aber überflüssig

2015 sprach sich Daniel Vávra – seines Zeichens Creative Director von Kingdom Come: Deliverance – öffentlich für „GamerGate“ aus und positionierte die Marke als Bollwerk gegen die „Woke-Brigade“.

Doch dann erschien die Fortsetzung mit einer optionalen LGBTQ+-Romanze zwischen Hans und Henry, und Vávra bezeichnete KritikerInnen der neuen Ausrichtung der Reihe als „grifters“. Der Vorwurf der GamerGate-Community, um die Vávra einst so emsig geworben hatte: Das Unternehmen sei progressiven Launen erlegen.

Obwohl das Spiel eine überraschend differenzierte queere Liebesgeschichte bietet, bleibt Vávra standhaft bei seiner Aussage, dass er und Kingdom Come: Deliverance 2 nicht „woke“ seien. Wie PC Gamer berichtet, bedankte sich Vávra in einem Beitrag auf Twitter beim Gayming Magazine für die beiden Nominierungen des Spiels bei den Gayming Awards 2026 als Publikumsliebling und „Beste LGBTQ+“-Figur. Dabei betonte er genau diesen Punkt.

„Genau so, wie man es machen sollte“

„Ich stehe voll und ganz dazu, dass wir es genau so gemacht haben, wie so etwas gemacht werden sollte“, so Vávra. „Auf natürliche, nicht-zwanghafte und lehrreiche Weise (weil wir zeigen, wie die Dinge im Mittelalter wirklich waren, ohne sie zu idealisieren). Und ohne jemandem etwas aufzuzwingen oder zu versuchen, ihn umzuerziehen, wie es so viele Titel tun, die heutzutage zu Recht als ‚woke‘ bezeichnet werden.“

Er erklärt weiter: „Wir haben die queere Community glücklich gemacht und ihr die Wahl gelassen, sie selbst zu sein, genau wie wir es auch für andere bei anderen Entscheidungen und Quests getan haben. Und wer kein Interesse daran hat, hat es wahrscheinlich gar nicht bemerkt.“

Natürlich bemerkten die Fans dies, denn allein die optionale homosexuelle Romanze löste einen Aufschrei aus, ungeachtet dessen, wie natürlich, lehrreich und nicht-zwanghaft sie auch gewesen sein mag. Vávra beharrt jedoch darauf, dass diese Fans „eine sehr kleine und sehr laute Minderheit“ gewesen seien, obwohl er sie im Vorfeld des ersten Kingdom Come: Deliverance unterstützte.

Es ist außerdem unklar, auf welche Spiele Vávra anspielt, wenn er behauptet, Kingdom Come: Deliverance 2 zwinge niemandem etwas auf oder versuche, SpielerInnen „umzuerziehen“. Optionale queere Romanzen sind für KCD2 keine Neuheit; zahlreiche andere beliebte Rollenspiele wie Dragon Age, Baldur’s Gate 3 und Cyberpunk 2077 bieten ebenfalls komplett optionale LGBTQ+-Romanzen an.

„Ich glaube, die absolute Mehrheit der Leute versteht es genau so, wie es gedacht war, und die Verkaufszahlen und Nutzerbewertungen beweisen es“, so Vávra. „Das heißt aber nicht, dass ich persönlich den Überfluss an aufgesetztem ‚woken‘ Unsinn in der Unterhaltungsindustrie nicht gleichzeitig ärgerlich finde.“

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance II, Deep Silver, Warhorse Studios