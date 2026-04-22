„Assassin’s Creed“-Fans in Vorfreude: Das lang erwartete „Black Flag“-Remake wird enthüllt

Bis heute zählt Assassin’s Creed IV: Black Flag für viele Fans zu den beliebtesten Teilen der Reihe. Umso größer ist die Vorfreude auf das Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced, zu dem Ubisoft nun einen ausführlichen Einblick angekündigt hat.

Reveal schon morgen

Das Showcase findet morgen am 23. April um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt und wird über YouTube und Twitch übertragen. Viel ist bislang offiziell noch nicht bekannt – außer einem ersten Teaser-Bild hält sich Ubisoft mit Details noch zurück.

Das Remake basiert auf dem 2013 erschienenen Original und gilt schon länger als „offenes Geheimnis“ der Branche. Anfang März gab Ubisoft einige Updates zu kommenden „Assassin’s Creed“-Teilen und bestätigte am Rande auch Resynced. Mit dem bevorstehenden Event dürfte man nun alle Hüllen fallen lassen.

Piraten-Konkurrenz wird größer

Spannend ist auch der Zeitpunkt: Piraten-Spiele erleben aktuell einen kleinen Aufschwung. Titel wie Windrose sorgten bereits für reichlich Aufmerksamkeit, während weitere Projekte wie Corsair Cove, wenn auch mit einem anderen Fokus, in den Startlöchern stehen.

Ob Black Flag Resynced am Ende wieder die Spitze erobern kann, bleibt abzuwarten – die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls gegeben. Habt ihr das Original aus 2013 gespielt und gehört es für euch zu einem der besten Teile der Reihe?

via Gematsu, Bildmaterial: Ubisoft