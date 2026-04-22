„Assassin’s Creed“-Fans in Vorfreude: Das lang erwartete „Black Flag“-Remake wird enthüllt

Bis heute zählt Assassin’s Creed IV: Black Flag für viele Fans zu den beliebtesten Teilen der Reihe. Umso größer ist die Vorfreude auf das Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced, zu dem Ubisoft nun einen ausführlichen Einblick angekündigt hat.
Reveal schon morgen
Das Showcase findet morgen am 23. April um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt und wird über YouTube und Twitch übertragen. Viel ist bislang offiziell noch nicht bekannt – außer einem ersten Teaser-Bild hält sich Ubisoft mit Details noch zurück.
Das Remake basiert auf dem 2013 erschienenen Original und gilt schon länger als „offenes Geheimnis“ der Branche. Anfang März gab Ubisoft einige Updates zu kommenden „Assassin’s Creed“-Teilen und bestätigte am Rande auch Resynced. Mit dem bevorstehenden Event dürfte man nun alle Hüllen fallen lassen.
Piraten-Konkurrenz wird größer
Spannend ist auch der Zeitpunkt: Piraten-Spiele erleben aktuell einen kleinen Aufschwung. Titel wie Windrose sorgten bereits für reichlich Aufmerksamkeit, während weitere Projekte wie Corsair Cove, wenn auch mit einem anderen Fokus, in den Startlöchern stehen.
Ob Black Flag Resynced am Ende wieder die Spitze erobern kann, bleibt abzuwarten – die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls gegeben. Habt ihr das Original aus 2013 gespielt und gehört es für euch zu einem der besten Teile der Reihe?
via Gematsu, Bildmaterial: Ubisoft
4 Kommentare
Freu mich sehr drauf. Bin echt gespannt ob und wie sie die Seeschlachten und Story erweitern. Habe ja das Spiel erst letztes Jahr nochmal durchgespielt und dies Bereiche waren echt gut. Am wichtigsten ist aber das sie die Landmissionen überarbeiten, dies war nämlich mit abstand einer der schlechtesten Sachen in der ganzen Reihe. Ich weiß nicht ob ich nochmal 90 % langweilige Verfolgungsmissionen aushalte. Es wäre so schön wenn sie das verändert hätten. Bin also sehr gespannt auf morgen.
Oh bin schon sehr gespannt wie es aussieht.
Trotzdem muss ich sagen das ich wohl einer der wenigen bin und Black Flag so gar nicht mag. Habs nicht mal durchgespielt.
Die Seeschlachten waren nicht schön (in Skull & Bones mochte ich sie).
Aber naja glaub als AC Fan werde ich es mir mal im Sale holen.
Ansonsten freut es mich für alle Black Flag Fans das sie ihr Remake bekommen.
Ick freu mir.
Black Flag war damals nicht nur für mich der Start der Reihe, sondern nach langer Abstinenz auch die Rückkehr zur Konsole und mit Red Dead Redemption der erste Titel für die PS3, hat also nochmal einen extra Stellenwert.
Hab zwar noch die beiden DLCs zu Valhalla vor mir sowie Mirage und Shadow komplett vor mir, aber das Ding würd ich direkt vorziehen, wenn mich die Präsentation überzeugt.
Und Piraten sind eh cool und Edward sowieso. Find allein sein Outfit bis heute eins der besten überhaupt und sofern gegeben durften sämtliche Protagonisten wie noch aktuell Eivor ihre Abenteuer in Edwars Stiefeln bestreiten.
ich finde ja AC 2 bh und rev hätten ein richtiges remake ehr mehr verdient als ein game wo heute noch gut ist aber ich freu mich schon und die CE die es geben soll wird auch gekauft