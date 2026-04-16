Starfield erlebt eine Sternstunde in den deutschen Verkaufscharts

Ursprünglich griff Starfield schon 2023 nach den Sternen. Seit einigen Tagen ist bekanntlich die PS5-Version erhältlich, die (mit einer nicht ganz gelungenen) physischen Version auch im deutschen Handel steht.

PlayStation-Fans waren auch nach Jahren durchaus neugierig: Die PS5-Version* startet auf Rang eins der deutschen PS5-Hitliste voll durch. Starfield landet damit vor Vorwochensieger Resident Evil Requiem, das an dritte Stelle rutscht, und Crimson Desert, das dazwischen seine Bahnen zieht.

Die fünf Millionen von Crimson Desert kommen natürlich nicht von Ungefähr. Auch jetzt verkauft sich der Titel noch gut, wie die Xbox-Series-Charts zeigen. Dort rangiert der Pearl-Abyss-Titel noch auf dem ersten Platz, gefolgt von Resident Evil Requiem.

Ein anderer Longseller: Pokémon Pokopia. Die Pokémon-Life-Sim verteidigt das „Switch 2“-Zepter vor Pokémon-Kollege „Z-A“ und kann sich auch plattformübergreifend am häufigsten verkaufen – also auch häufiger als Starfield.

In den plattformübergreifenden Rankings landet die Super Mario Galaxy Collection (Switch) mit dem Rückenwind der neuen Kinoverfilmung nochmal auf Platz zwei. Die Sammlung holt sich gleichzeitig die Switch-Goldmedaille vor Minecraft.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Starfield, Bethesda