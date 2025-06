„Spaghetti Anime“-Style: Shōnen-inspiriertes NITRO GEN OMEGA startet im Early-Access

DESTINYbit hat angekündigt, dass das Taktik-Rollenspiel NITRO GEN OMEGA am 17. Juni im Early Access für PCs via Steam erscheinen wird. Der Titel kombiniert cineastische Mech-Kämpfe, Teammanagement und Sandbox-RPG-Elemente in einem „Spaghetti Anime“-Stil.

Diese Bezeichnung hat man sich selbst auferlegt, wobei nicht ganz deutlich wird, was ein „Spaghetti Anime“ eigentlich ist und wie sich das in NITRO GEN OMEGA äußert. DESTINYbit ist jedenfalls ein italienisches Entwicklerstudio. Charakteristischer für das Spiel scheinen die Shonen-Elemente und die Mechas.

In einer aktuellen Pressemitteilung erklärt Gian Paolo Vernocchi, CEO und Creative Director von DESTINYbit schließlich auch: „Es begann als eine Idee unter der Dusche, das Gefühl aus Shonen-Animes einfangen zu wollen, dass man den Gegner die ganze Zeit übertrumpft hat, und vier Jahre später ist daraus ein vollwertiges Open-World-Abenteuer entstanden.“

In NITRO GEN OMEGA führt ihr ein Team von Söldnern durch von Maschinen verseuchte Ödlande. Im Mittelpunkt stehen dabei vollständig anpassbare Mechs, die in taktischen Gefechten eingesetzt werden. Das Kampfsystem verbindet klassische Strategie-Elemente mit der cineastischen Wucht eines Anime-Kampfes. Neben der Ausrüstung und den Fähigkeiten der Mechs lassen sich auch die Piloten anpassen.

Zwischen den Kämpfen managt man eine eigene Luftschiffbasis, kümmert sich um Moral, Teamaktivitäten wie Training, Kochen oder Plündern und vertieft Beziehungen, die sowohl Freundschaften als auch Rivalitäten umfassen können und direkten Einfluss auf die Gefechte haben sollen. Einen aktuellen Trailer zum Spiel findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: NITRO GEN OMEGA, Destinybit, Amplifier Studios