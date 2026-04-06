Das pixelige Monster-Taming-RPG Monster Crown: Sin Eater erscheint noch im April

Im letzten Jahr hatte Studio Aurum eine Kickstarter-Kampagne für Monster Crown: Sin Eater gestartet. Für die Finanzierung des „Monster Crown“-Sequels suchte man nach gut 30.000 US-Dollar. Mit dem ersten Spiel hatte an offenbar genug Fans gefunden: Über 1.000 UnterstützerInnen trugen am Ende fast das Doppelte zusammen.

Und die sollten nicht enttäuscht werden: Ein Jahr später hat Monster Crown: Sin Eater auch schon einen konkreten Termin. Das Monster-Taming-RPG erscheint demnach am 30. April für Nintendo Switch und PC-Steam.

„Die Handlung des Spiels versetzt dich in die Rolle von Asur, einem jungen Bauernjungen, der sein ganzes Leben lang davon geträumt hat, Monsterbändiger zu werden, genau wie sein großer Bruder. Als seine Familie in Lebensgefahr gerät, muss er handeln, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen und die Crown Nation für immer zu verändern“, so die offizielle Einführung.

Ein Trailer zum Spiel:

Bildmaterial: Monster Crown: Sin Eater, Studio Aurum