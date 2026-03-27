Producer will aus Pokémon Champions buchstäblich ein Forever-Game machen

Am 8. April wird das neue Pokémon-Spiel Pokémon Champions für Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen – später wird eine Version für Mobilgeräte nachgereicht. Das neue Spiel soll regelmäßige Updates erhalten und das kompetitive Segment des Franchises langfristig weiter ausbauen.

Ein „Forever-Game“ ist eigentlich ein Spiel, das über mehrere Hundert Stunden gespielt werden kann und kein definiertes Ende hat. Es zeichnet sich durch den Gameplay-Loop und hohen Wiederspielwert aus. Klassiker aus dem Nintendo-Universum: Animal Crossing. Aktuell dürften viele auch Pokémon Pokopia dazuzählen.

The Pokémon Company nimmt die Bezeichnung gleich mal wortwörtlich. Laut Produzent Masaaki Hoshino erwartet das Team, dass der Titel über viele Jahre Bestand haben wird. Eigentlich „für immer“.

„Wir planen, Pokémon Champions weit in die Zukunft hinein fortzuführen – im Grunde genommen für immer, solange die Pokémon-Reihe weiterbesteht“, so Hoshino. „Und wer weiß? In ferner Zukunft könnten es 2.000, 3.000 oder sogar 10.000 Pokémon sein.“ Zum Start werden allerdings nicht alle Pokémon enthalten sein.

Leicht zugänglich

Er möchte, dass Pokémon Champions „leicht zugänglich und von einem breiten Publikum genossen werden kann“. Dazu plant man langfristig verschiedene Regelsets für die Kämpfe. Diese werden bereits bei den Pokémon Video Game Championships (VGC) verwendet, um festzulegen, welche Pokémon in bestimmten Seasons erlaubt sind.

Das langfristige Ziel sei, alle Pokémon im Spiel verfügbar zu machen. Zwar gebe es derzeit keine konkreten Pläne, doch Hoshino beteuert: „Natürlich wollen wir so viele Pokémon wie möglich ins Spiel bringen. Das ist unser Ziel.“

„Unser aktueller Plan ist, dass sich diese Sets mit der Zeit verändern, sodass sich das Metagame und die verfügbaren Pokémon im Laufe der Zeit verschieben können“, so Hoshino im Interview mit GamesRadar. Pokémon Champions soll leicht zugänglich sein. Wie leicht man Geld ausgeben kann, wird sich zeigen.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Champions, The Pokémon Company, Pokémon Works