Kojima gibt Update zum Spionage-Abenteuer Physint und verrät, was danach kommen könnte

Wenn Kojima-Fans an P.T. sowie Silent Hills, Hideo Kojima und Konami denken, bekommt der ein oder andere wahrscheinlich immer noch Herzrasen. Wir wissen bis heute nicht so genau, was da gelaufen ist, aber es fühlt sich noch heute irgendwie unfair an. Vielleicht war das alles aber auch gar nicht so schlecht, immerhin kann Kojima seine Kreativität jetzt in seinem eigenen Studio ausleben.

Und auch wenn er sich von Branchen-typischen Zwängen wie dem Sequel zum kommerziell erfolgreichen Debütwerk nicht freimachen kann – die Kohle muss schließlich auch bei Kojima Productions verdient werden – so beschert uns die Geschichte mit Physint und OD doch in Zukunft gleich zwei weitere Kojima-Spiele. Wann die erscheinen? Dazu gibt es heute Neuigkeiten.

Noch fünf bis sechs Jahre

Hideo Kojima hat nämlich gegenüber dem französischen Magazin Le Film Français verraten, dass sein kommendes Spionage-Spiel Physint noch mindestens fünf bis sechs Jahre von der Veröffentlichung entfernt ist. Während er aktuell noch mit Death Stranding 2 und Physint beschäftigt sei, erklärte Kojima, dass er sich nach deren Abschluss vorstellen könne, sich einem Film zu widmen.

„Neben Death Stranding 2 ist Physint in Entwicklung. Das wird mich noch weitere fünf oder sechs Jahre beschäftigen. Danach könnte ich mich vielleicht endlich dazu entschließen, einen Film zu drehen. Ich bin mit dem Kino aufgewachsen. Das Regieführen wäre eine Art Hommage daran. Außerdem werde ich älter und möchte es lieber tun, solange ich noch jung bin“, so Kojima.

Physint wurde im Januar 2024 im Rahmen einer „State of Play“-Ausgabe angekündigt. Gemeinsam mit Hermen Hulst stellte Kojima das Spiel damals „Next-generation Action Espionage Game“ vor. Über OD sprach er im aktuellen Interview übrigens nicht, was möglicherweise auch daran liegt, dass das Gespräch im Kontext des PS5-exklusiven Death Stranding stattfand und OD bekanntlich in Kooperation mit Microsoft entsteht.

Bildmaterial: State of Play, Februar 2024