Erinnert ihr euch an SEGAs „Super Game“? Wer könnte es euch verübeln, wenn nicht. Im Rahmen einer Präsentation im Jahr 2021 kündigte das japanische Unternehmen seinen ambitionierten „Super Game“-Plan an. So faszinierend der Titel auch klingen mag, das Projekt selbst ist nach wie vor äußerst geheimnisvoll.

2022 erklärte SEGA-CEO Haruki Satomi, das Unternehmen peile eine Veröffentlichung bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2026 an. Eben dieser Termin rückt nun immer näher, vom vermeintlichen „Super Game“ fehlt aber bis dato immer noch jede Spur. Nicht unwahrscheinlich, dass die Veröffentlichung ohne offizielle Stellungnahme verschoben wurde. Was angesichts der selbstbewussten Superlative aber auch seltsam erscheint.

2022 erklärte SEGAs Executive Vice President Shuji Utsumi: „Wir definieren ‚Super Game‘ als die Entwicklung von AAA-Titeln, die Segas umfassendes Technologieportfolio nutzen, und werden dies in unserem Fünfjahresplan anstreben.“ Utsumi behauptete, der Sinn von Super Games sei es, „über das hinauszugehen“, was ein normales Spiel bietet.

Groß angelegte Plattform statt Spiel?

In einem Update von 2023 gab Utsumi dann ein weiteres Update zum Projekt. „Wie der Name schon sagt, beinhaltet ein ‚Super Game‘ das Konzept eines Spiels, das normale Spiele um Längen übertrifft“, erklärte Utsumi seinerzeit.

„Ich ermutige die Stakeholder, sich auf die Früchte unserer Bemühungen zu freuen, zu denen auch die Forschung und Entwicklung gehört, um ein Spiel zu entwickeln, das eine ganzheitliche Weltanschauung aufbaut, die das gesamte Gaming-Ökosystem einbezieht, einschließlich nicht nur der Spieler, sondern auch der Streamer, die das Spiel streamen, und ihrer Zuschauer.“ Klingt alles weiterhin kryptisch.

Anfang 2025 führte das Unternehmen ein neues SEGA-Konto ein. Das Online-Profil vereint alle Spiele und Dienste von SEGA in einer zentralen Plattform. Und eben diese neue Funktion befeuerte schnell Spekulationen, dass das SEGA-Konto mit dem geheimnisvollen „Super Game“ zusammenhängt.

Eine nicht unplausible Theorie stammt von Twitter und behauptet, dass das „Super Game“ selbst möglicherweise gar kein klassisches Spiel ist. Stattdessen könne es sich um eine Fortnite-ähnliche Plattform handeln, die verschiedene von SEGAs besten Franchises umfasst und diese als Fundament für verschiedene Spielmodi nutzt. Wie dem auch sei: Bis Ende März sind es noch ein paar Wochen, vielleicht wissen wir ja schon in Kürze mehr.

via GameRant, Bildmaterial: SEGA