Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit vielen Punkten für Pragmata

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Pragmata.
- Pragmata (PS5, Xbox Series) – 9/9/10/9 [37/40]
- Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu (PS5, Switch 2, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]
- GAME The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional)! ~Dungeon and Mystery Girl~ (PS5, PS4, Switch) – 7/7/7/6 [27/40]
via Gamefront
