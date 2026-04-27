Final Fantasy XIV auf Switch 2: „stabile 30 fps“ – aber Naoki Yoshida sieht auch Probleme

Noch in diesem Jahr erscheint Final Fantasy XIV für die Nintendo Switch 2 – und nun gibt es erste konkrete Details zur technischen Umsetzung. Im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 äußerte sich Director Naoki Yoshida zur Performance der Portierung.

Demnach erreicht das Spiel auf der neuen Nintendo-Hardware eine stabile Bildrate von 30 fps, zumindest unter normalen Bedingungen. Allerdings wird es nicht ganz ohne Einschränkungen gehen.

Yoshida wies darauf hin, dass es in bestimmten Situationen, insbesondere in stark bevölkerten Städten, zu Einbrüchen kommen kann. Es ist offensichtlich, dass die gleichzeitige Darstellung vieler Spielercharaktere die Hardware an ihre Grenzen bringt.

Gleichzeitig betonte er, dass das Team aktuell intensiv an der Optimierung arbeitet, um die bestmögliche Performance zu erreichen. In instanzierten Inhalten wie Dungeons oder anderen sogenannten „Duty“-Bereichen sollen SpielerInnen keine größeren Probleme erwarten.

Die Veröffentlichung der neuen „Switch 2“-Version von Final Fantasy XIV ist derzeit für August 2026 geplant. Die technische Umsetzung kann bis dahin noch weiter verfeinert werden.

via Eurogamer, Radio Times, Bildmaterial: Screenshot von RPGsite