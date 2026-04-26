Das neue Tomodachi Life legt monströsen Start in Japan hin – Pragmata abgeschlagen

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 13. April bis zum 19. April 2026 liefern uns einen monströsen Tomodachi-Launch. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden setzt sich mit 565.405 verkauften Einheiten im japanischen Handel an die Spitze der Charts. Kein Wunder, dass die Cartridges hierzulande selten sind.

Pragmata für PS5 debütiert mit 36.470 Einheiten auf dem zweiten Platz. Mit Doraemon Dorayaki Shop Story (Switch, 3.299 Einheiten) gibt es einen weiteren Neueinsteiger in den Top 10. Die neue „Nintendo Switch 2 Edition“ zu Xenoblade Chronicles X launcht mit 2.041 Einheiten auf Rang 11.

Der Launch von Tomodachi Life für Nintendo Switch war Serien-intern der stärkste, was insbesondere angesichts steigender digitaler Verkäufe beachtlich ist. Wie Game Data Library berichtet, wurde Tomodachi Life (3DS) in der ersten Verkaufswoche 411.025 Mal verkauft. Das Japan-exklusive Tomodachi Collection (NDS) kam auf 100.371 Einheiten.

In langen Hitliste der stärksten Switch-Launches legt das neue Tomodachi Life den 15. Platz hin. Angesichts der Bibliothek und First-Party-Klassiker für die Konsole ein starkes Ergebnis. Game Data Library spekuliert, dass es wohl der letzte Switch-Titel sein wird, der sich über 500.000 Mal verkauft.

Im Windschatten von Tomodachi Life steigen sogar die Verkaufszahlen der alten Konsole. Von allen Modellen konnte Nintendo mehr absetzen: Switch Life, Switch OLED und Switch OG. Insgesamt wurde die alte Switch in dieser Woche in Japan 31.496 Mal verkauft. Die Switch 2 kam auf 44.280 Einheiten.

Die Top 10:

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 565.405 (New) [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 36.470 (New) [SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 19.096 (910.005) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 5.130 (2.900.842) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.550 (4.190.151) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 3.538 (8.423.202) [NSW] Doraemon Dorayaki Shop Story (Kairosoft, 04/16/26) – 3.299 (New) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 3.067 (104.917) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 2.459 (1.720.506) [NSW] Pokémon Feuerrot & Blattgrün (Download Card) – 2.169 (20.218)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 44.280 (5.107.397)

Switch Lite – 16.511 (6.931.105)

Switch OLED – 10.472 (9.543.843)

PS5 Digital – 5.501 (1.260.442)

Switch – 4.513 (20.279.020)

PlayStation 5 Pro – 3.066 (345.642)

PlayStation 5 – 2.163 (5.913.856)

Xbox Series X – 223 (326.285)

Xbox X Digital – 147 (30.011)

Xbox Series S – 84 (341.779)

via Gematsu, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo