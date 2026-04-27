Digimon Story: Time Stranger wird auf Switch 2 bunter – aber nur in einem Modus

Auf der offiziellen Webseite gibt es ein Update zu Digimon Story: Time Stranger auf Nintendo Switch 2 und Switch. Die beiden Versionen werden sich ziemlich deutlich unterscheiden – und die „Switch 2“-Version bietet mehrere technische Besonderheiten, die sie von allen anderen Versionen abhebt.

Die offizielle Website bestätigt, dass die Switch 2 im Dock bis zu 4K, HDR und bis zu 30 fps im unterstützt. Im Handheld-Modus bietet der Qualitätsmodus 1080p und bis zu 30 fps mit HDR.

Der Leistungsmodus bietet dagegen kein HDR und zielt sowohl im Docked- als auch im Handheld-Betrieb auf 1080p und bis zu 60 fps ab. Damit bietet die „Switch 2“-Version derzeit als einzige Version höheren Kontrast, mehr Helligkeitsstufen und lebendigere Farben. Mit etwas Verzögerung sollen die Verbesserungen auch für PS5 und Xbox nachgepatcht werden.

Ein Detail am Rande: Bandai Namco nennt bei der Framerate explizit „bis zu 30 fps“, während bei den anderen Konsolenversionen 30 fps angegeben sind. Möglicherweise hält die Switch 2 also nicht konstant die Bildrate. Die Switch 1 zielt auf 1080p und bis zu 30 fps im Dock sowie auf 720p und bis zu 30 fps im Handheld-Modus.

Digimon Story: Time Stranger erscheint am 10. Juli für Switch und Switch 2. Für alle anderen aktuellen Konsolen ist das Spiel bereits seit Oktober 2025 erhältlich. Bei der Digimon Con 2026 wurde eine große DLC-Erweiterung für 2027 angekündigt.

via Bandai Namco, RPGsite, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision