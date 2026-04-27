„Halb im Scherz, halb ernst“ – Yoshida denkt über Solo-Version von Final Fantasy XIV nach

Eines Tages könnte eine Einzelspieler-Variante von Final Fantasy XIV tatsächlich entwickelt werden – die Idee wurde jetzt überraschend offen von Producer und Director Naoki Yoshida angesprochen. Yoshida erklärte im Rahmen eines Panels beim Fan Festival, dass ein solches Projekt durchaus reizvoll wäre.

Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, warum es bislang nie dazu kam: Das einzige Team, das dafür wirklich geeignet wäre, sei das aktuelle „Final Fantasy XIV“-Team selbst, das jedoch vollständig mit der Weiterentwicklung des MMORPGs ausgelastet sei.

Die Idee ist jedoch nicht ganz vom Tisch. Yoshida scherzte, dass ein solches Projekt vielleicht irgendwann nach dem Ende der aktiven Entwicklung angegangen werden könnte, etwa als eine Art „Ruhestandsprojekt„. Gleichzeitig sorgte er mit einer ungewöhnlichen Aussage für Aufsehen: Grundsätzlich besteht Offenheit dafür, wenn externe Entwickler oder sogar Einzelpersonen Interesse hätten, eine solche Umsetzung anzugehen.

Dabei betonte er, dass diese Aussage „halb im Scherz, halb ernst“ gemeint sei. Dennoch zeigt sich, dass man die Idee einer Singleplayer-Version von Final Fantasy XIV zumindest intern nicht völlig ausschließt.

Ob daraus irgendwann einmal ein konkretes Projekt entsteht, ist derzeit noch unklar. Es steht außer Frage, dass eine eigenständige, auf die Handlung fokussierte Variante des populären Online-Rollenspiels für zahlreiche Anhänger ein faszinierendes Szenario darstellen würde.

Alleine spielen kann man schon

Dabei kann man Final Fantasy XIV schon jetzt gewissermaßen alleine spielen, zumindest in größeren Teilen. Kern der Pläne ist das „Seite an Seite“-System, das mit Patch 6.1 und folgend weiter ausgebaut wurde und nachträglich eingefügt wurde. Neuere Erweiterungen sind sogar gleich damit gestartet. Mit diesen Mechaniken können SpielerInnen Dungeons des Szenarios mit einer Gruppe von NPCs absolvieren.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix