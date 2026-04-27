„Halb im Scherz, halb ernst“ – Yoshida denkt über Solo-Version von Final Fantasy XIV nach

Eines Tages könnte eine Einzelspieler-Variante von Final Fantasy XIV tatsächlich entwickelt werden – die Idee wurde jetzt überraschend offen von Producer und Director Naoki Yoshida angesprochen. Yoshida erklärte im Rahmen eines Panels beim Fan Festival, dass ein solches Projekt durchaus reizvoll wäre.
Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, warum es bislang nie dazu kam: Das einzige Team, das dafür wirklich geeignet wäre, sei das aktuelle „Final Fantasy XIV“-Team selbst, das jedoch vollständig mit der Weiterentwicklung des MMORPGs ausgelastet sei.
Die Idee ist jedoch nicht ganz vom Tisch. Yoshida scherzte, dass ein solches Projekt vielleicht irgendwann nach dem Ende der aktiven Entwicklung angegangen werden könnte, etwa als eine Art „Ruhestandsprojekt„. Gleichzeitig sorgte er mit einer ungewöhnlichen Aussage für Aufsehen: Grundsätzlich besteht Offenheit dafür, wenn externe Entwickler oder sogar Einzelpersonen Interesse hätten, eine solche Umsetzung anzugehen.
Dabei betonte er, dass diese Aussage „halb im Scherz, halb ernst“ gemeint sei. Dennoch zeigt sich, dass man die Idee einer Singleplayer-Version von Final Fantasy XIV zumindest intern nicht völlig ausschließt.
Ob daraus irgendwann einmal ein konkretes Projekt entsteht, ist derzeit noch unklar. Es steht außer Frage, dass eine eigenständige, auf die Handlung fokussierte Variante des populären Online-Rollenspiels für zahlreiche Anhänger ein faszinierendes Szenario darstellen würde.
Alleine spielen kann man schon
Dabei kann man Final Fantasy XIV schon jetzt gewissermaßen alleine spielen, zumindest in größeren Teilen. Kern der Pläne ist das „Seite an Seite“-System, das mit Patch 6.1 und folgend weiter ausgebaut wurde und nachträglich eingefügt wurde. Neuere Erweiterungen sind sogar gleich damit gestartet. Mit diesen Mechaniken können SpielerInnen Dungeons des Szenarios mit einer Gruppe von NPCs absolvieren.
via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix
2 Kommentare
Eigendlich bräuchte es ja nur ne KI die die 8er und 24er Inhalte gebacken bekommt. Man arbeitet ja schon dauerhaft daran alte 4er Inhalte mit NPCs lauffähig zu machen. Ich glaube jetzt nicht das man es hinbekommt die Ultimate,Savage oder Extrem inhalte solo mit NPCs zu machen aber das sind ja eh alles Optionale Inhalte.
Es wäre halt schonmal nen Anfang wenn man wirklich sämtlichen Storycontent solo machen könnte.
Also ich persönlich würde von einer Singleplayer Version von FF14 schon mehr als nur eine Offline Variante wünschen. Klar wenn das Spiel jetzt abgeschaltet werden würde und Square da nicht mehr viel Arbeit reinstecken will würde ich das auch nehmen, immerhin besser als für immer weg. Aber abgesehen von dieser Situation sollte in eine Singleplayer Variante schon eine Menge verändert werden damit es auch eine gute singleplayer Erfahrung vergleichbar mit anderen jrpgs würde. Allen voran müsste das grausige MMO Questdesign komplett verändert werden oder auch allgemein die ganzen guten Geschichten/Worldbuilding die in dem Spiel hinter einer menge grindigen oder langweiligen Inhalten stecken müssten komplett neu präsentierte werden. Genauso wäre es auch notwendig wenn an Animation und Präsentation noch einiges verbessert wird (vor allen bei alten Inhalten).
Das sind alles Sachen die ich in FF14 akzeptiere weil ich verstehe das ein MMO gewisse Einschränkungen bringt aber in einem Singleplayer jrpg für mich ziemlich starke Kritikpunkte sind. Also sollte es wirklich jemals so weit kommen hoffe ich wirklich das da eine Menge Arbeit reingesteckt wird denn die Story/Worldbuildig und Charaktere die FF14 bietet gehören zu den besten der Reihe und hätten es verdient.