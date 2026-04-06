Jetzt im Verkauf – beeilt euch: Die UNIQLO-Kollektion zum Super Mario Galaxy Film

Der Kinostart des Super Mario Galaxy Films ist trotz bestenfalls mittelmäßiger Kritiken gelungen. Am ersten Wochenende über Ostern räumte der Film an den Kinokassen ab. Mit Merchandise begleitet Nintendo den Film – und jetzt ist die lang erwartete UNIQLO-Kollektion* endlich im Verkauf.

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Nahezu alles, was in Japan einen Namen hat, wurde schon auch UNIQLO-Shirts gepresst. Und jetzt ist Der Super Mario Galaxy Film dran. Ab sofort könnt ihr im Online-Store von UNIQLO* zugreifen und habt die Wahl zwischen vier Motiven für Erwachsene und vier Motiven für Kids.

Seit Ende März ist die Kanto-Kollektion von UNIQLO im Verkauf, hier gibt es nur noch Restposten. Die Mario-Kollektion solltet ihr also nicht verschlafen, wenn ihr Interesse habt. Kürzlich gaben Square Enix und UNIQLO auch bekannt, dass endlich auch Dragon Quest seine erste UT-Kollektion erhält.

Erwachsene:

Kinder:

via UNIQLO, Bildmaterial: UNIQLO