Dragon Quest gab es noch nie: UNIQLO und Square Enix bereiten die erste UT Kollektion vor

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Nahezu alles, was in Japan einen Namen hat, wurde schon auch UNIQLO-Shirts gepresst. Umso erstaunlicher, dass eine der populärsten Marken bisher fehlte: Dragon Quest. Das holen UNIQLO und Square Enix jetzt nach und kündigten eine entsprechende UT-Kollektion an.

Mit der Kollektion aus vier verschiedenen Motiven feiert man den 40. Geburtstag von Dragon Quest in diesem Jahr. In Japan soll die Kollektion im April an den Start gehen. Ob das Line-up auch im Westen erhältlich sein wird, ist noch unklar. Doch die Chancen stehen gut. Ihr solltet die UT-Seite bei UNIQLO* im Auge behalten!

Gesichert ist ein anderer UT-Start: Im März wird es die neue Pokémon-Kollektion auch bei uns geben. Auf der deutschen Store-Seite* könnt ihr euch alle Designs schon ansehen und euch eine Erinnerung einrichten. Nachfolgend seht ihr eine Collage der neuen „Dragon Quest“-Kollektion.

Die neuen Shirts:

Bildmaterial: UNIQLO