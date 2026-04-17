„BIG news is coming“ – Fans von Dragon Ball sollten am Wochenende „nicht blinzeln“

Na, habt ihr das noch auf dem Plan? Am Wochenende wird Bandai Namco zum nun schon sechsten Mal die Dragon Ball Games Battle Hour veranstalten. Das Event findet in Zusammenarbeit mit Capsule Corporation Tokyo, Shueisha Inc., Toei Animation Co. Ltd. und Bandai Spirits Co. Ltd. diesmal in Los Angeles, Kalifornien, USA statt.

Die Event-Reihe wurde „mit dem Ziel ins Leben gerufen, die neuesten Nachrichten und Ankündigungen zum Dragon-Ball-Universum zu teilen“ – auch wenn ihr nicht vor Ort seid, könnt ihr also auf spannende Neuigkeiten hoffen. Das soll auch am 18. und 19. April 2026 der Fall sein, hoffen Fans jedenfalls. Grund zur Hoffnung gibt’s genug.

Mit einem Tweet erinnerte man vor wenigen Tagen an das Event – und zwar vielversprechend: „The Battle Hour Times Stage at Battle Hour is where the future of Dragon Ball cards and games unfolds! Don’t blink, BIG news is coming“, heißt es.

„Die sechste Ausgabe dieses Events wird randvoll mit Inhalten rund um Dragon-Ball-Spiele sein“, verspricht Bandai Namco. Das Teaser-Bild zeigt die Logos von Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle, Dragon Ball Sparking ZERO und, besonders interessant: New Game Project AGE 1000. Zum im Januar angekündigten Spiel werden uns also auf jeden Fall Neuigkeiten erwarten.

Online live dabei seid ihr am Wochenende bei Youtube. Darüber hinaus gibt es in Los Angeles „Ausstellerstände, Merchandise-Verkäufe sowie Bühnenevents – darunter besondere Präsentationen zu Dragon Ball Gekishin Squadra und Dragon Ball: Sparking! ZERO“. „Dragon Ball“-Fans sollten am Wochenende nicht blinzeln …

Der Trailer zum Event:

Bildmaterial: Dragon Ball Project: Multi, Bandai Namco, Ganbarion