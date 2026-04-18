Japans größter „Ghost Developer“ freut sich über deutliches Umsatzwachstum

Tose dürfte den meisten Fans japanischer Videospiele ein Begriff sein. Als einer der größten unabhängigen Spieleentwickler in Japan bedient das Unternehmen regelmäßig namhafte Kunden wie Nintendo, Square Enix, Bandai Namco, Capcom oder auch Atlus.

Folgerichtig genießt Tose in der Branche auch den Ruf als „Ghost Developer“ – und ist auch bekannt dafür, auf eigenes Verlangen nicht einmal in den Credits aufzutauchen. Nun veröffentlichte der „Ghost Developer“ seine konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres, das im August 2026 endet.

Laut GameBiz verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Umsatzwachstum bei Konsolen- und PC-Spielen. Dies geschieht knapp ein Jahr, nachdem Tose angekündigt hatte, sich aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs stärker auf die Entwicklung von Konsolenspielen zu konzentrieren. Zuvor hatte Tose 2024 erhebliche Verluste nach mehreren unbekannten Projekt-Streichungen vermeldet.

Starke Zahlen nach schwachem Vorjahr

Der aktuelle Finanzbericht weist für Tose einen Umsatz von 3,27 Milliarden Yen (ca. 20 Millionen US-Dollar) im Videospielbereich aus, was einem Anstieg von 17,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus meldet das Unternehmen einen operativen Gewinn von 324 Millionen Yen (ca. 2,04 Millionen US-Dollar), ein Plus von 22,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im Bereich der Konsolen- und PC-Spiele verzeichnet Tose einen Umsatzanstieg von 28,7 Prozent auf 2,71 Milliarden Yen (ca. 17 Millionen US-Dollar). Im Mobile-Games-Sektor musste das Unternehmen jedoch einen Umsatzrückgang von 16,8 Prozent hinnehmen. Eine Konsequenz, die wahrscheinlich auf die bereits erwähnte Verlagerung hin zur Konsolenentwicklung zurückzuführen ist.

Im kommenden Quartal rechnet das Unternehmen mit Schwankungen. Unter anderem, weil das eigens betriebene Free-to-Play-Mobile-Game Utawarerumono: Lost Flag von Aquaplus am 23. April eingestellt wird. Ein weiteres Problem für die kommende Zeit sei die vorübergehende Aussetzung eines nicht näher genannten Projekts für einen ausländischen Kunden. Ein brandneues, derzeit in der Startphase befindliches Projekt sei aber vielversprechend – man rechnet mit einem Umsatz von über 500 Millionen Yen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix