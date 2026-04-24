Exklusiv: Eine neue Illustration Rare aus „Wachsendes Chaos“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel

Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung. Das gilt für alle Sammelkartenspiele, aber für das Pokémon-Sammelkartenspiel ganz zuverlässig. Nach der Veröffentlichung von „Optimale Ordnung“ dürfen sich Sammelkarten-Fans jetzt auf „Wachsendes Chaos“ freuen.

„Optimale Ordnung“ und „Wachsendes Chaos“ … fantastisch, oder? Die neue Erweiterung ist für den 22. Mai 2026 geplant. Wir dürfen euch heute exklusiv eine deutsche, neue „Illustration Rare“-Karte aus der kommenden Erweiterung präsentieren.

Die Karte „Tauros“ zeigt das Wildbullen-Pokémon mit einem großflächigen Artwork von Illustrator Tsuyoshi Nagano. Das Pokémon nimmt dabei nahezu die gesamte Fläche ein und scheint verärgert. Das Gras um Tauros herum fängt schon Feuer. Wie gefällt euch das Artwork?

Übrigens: Auch die lieben Kollegen durften wieder Karten enthüllen. Bisafans zeigt euch die deutschen Karten zu Picochilla und Chillabell-ex und bei Ntower wird eine Illustration Rare von Iksbat präsentiert.

Das bietet die Erweiterung

Auch diese Erweiterung wird noch einmal die Mega-Entwicklungen in den Fokus rücken. Demnach „erleben Pokémon-Trainer, wie Mega-Floette-ex in Lumiose City nach Einbruch der Dunkelheit für Chaos sorgt. Mit Mega-Quajutsu-ex und anderen starken Pokémon wie Mega-Pyroleo-ex und Mega-Tandrak-ex kannst du dich dieser gefährlichen Bedrohung stellen.“

„Außerdem können sich Trainer auf weitere Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex freuen, die als ultraseltene Karten mit Silhouetten ihrer ursprünglichen Formen auf den Illustrationen erscheinen.“ Zu den bemerkenswerten Karten gehören fünf Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex sowie fünf Pokémon-ex. 11 neue Pokémon der Seltenheit „selten, Illustration“ erwarten euch ebenso. Dazu gibt es sechs Pokémon und Unterstützerkarten der Seltenheit „selten, besondere Illustration“.

Das neue Tauros:

Bildmaterial: The Pokémon Company