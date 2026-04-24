Okami erhält zum 20. Geburtstag ein Konzert und brandneues Merchandise

20 Jahre ist es inzwischen her, dass Okami auf der PlayStation 2 das Licht der Welt erblickte. Capcom eröffnete passend dazu eine spezielle Website zur Feier des 20. Jubiläums. Während die Website auch auf Englisch verfügbar ist, enthält die japanische Version der Website Ankündigungen zu Konzerten und Merchandise, die somit voraussichtlich Japan-exklusiv bleiben.
So soll das Okami 20th Anniversary Concert soll am 29. April 2026 in der Bunkamura Orchard Hall in Tokio stattfinden. Capcom und Promax haben außerdem neu angekündigt, dass es am Sonntag, dem 27. Dezember 2026, eine zusätzliche Aufführung desselben Konzerts in Halle A des Tokyo International Forum geben wird – quasi ein göttliches Weihnachtskonzert.
Dazu wird es zum Jubiläum eine neue Merchandise-Kollektion geben, die in Japan verkauft wird. Beispiele sind diverse gerahmte Illustrationen für Fans, die aber nicht ganz günstig sind. Aber auch die Capcom Stores werden Okami-Merch im Angebot haben. So gibt es für ca. 4 Euro eine Klarsichthülle und für ca. 25 Euro ein T-Shirt. Im Westen springt Fangamer ein und verkauft neues Merchandise.
Derzeit ist eine Fortsetzung der 20 Jahre alten Serie, die mit Okimaden für den Nintendo DS ihren letzten Ableger erhielt, in Entwicklung. Seit Dezember wissen wir, dass es Okami Sequel geben wird. Hideki Kamiya, von dem es auf der Jubiläums-Website eine Botschaft an die Fans gibt, wird höchstpersönlich die Entwicklung leiten. Weitere Informationen dazu werden im Laufe des Jahres erwartet.
via Siliconera, Bildmaterial: Capcom
5 Kommentare
Oha das Merch sieht sogar richtig gut aus! Würde ich wirklich liebend gerne zuschlagen aber, da Fangamer aus der USA verschickt, wäre der Versand und Zoll nicht wirklich tragbar, Dafür sind die Sachen ohnehin schon nicht günstig genug xD
Wäre toll, wenn es für den europäischen Raum auch einen Shop geben würde. Aber da Europa für Capcom eh nur letzte Wahl ist... naja... Dennoch zur Abwechslung mal ziemlich cooler Merch, anstatt immer nur die billigen default Sachen, die es sonst oft gibt^^
Fangamer hat einen EU-Shop, der aus den Niederlanden verschickt. Ich weiß nicht, wieso man hier die US-Seite verlinkt hat, aber wenn man auf den Artikelseiten nach unten scrollt, kommt da auch der Hinweis, dass es auch in Europa erhältlich ist.
Jup, was @Mirage schreibt - hab schon ein paar mal bei Fangamer EU bestellt und das ging immer ruckzuck^^
Die Decke oder die Desk Mat wären ja was für mich, aber die Preise sind schon nicht ohne. Weiß nicht, ob ich hier hoffen soll, dass die verfügbar sind, wenn im Laufe des Jahres mal der ein oder andere Sale ist
Ah danke für den Hinweis @Mirage und @Zenobia
Den EU Store von denen guck ich mir dann genauer an
Oh... jetzt fällt mir erst auf, wie heftig die Preise sind... Vorhin hatte ich irgendwie andere Zahlen gesehen. Muss an der Müdigkeit gelegen haben oder Wunschvorstellung xD 42€ fürn T-Shirt.... was zur Hölle xD irgendwie dachte ich vorhin es wären 25-29€, was ich schon viel für ein T-Shirt finde aber da man sich beim Design auch Mühe gab und es gar beidseitig bedruckt ist, hät ich das noch ok gefunden.
Aber so ganz verstehe ich die Bepreisung eh nicht... Der Plüschi, ist einfach günstiger als das T-Shirt und selbst der Pulli ist fast genauso teuer xD
Vielleicht überlege ich mir dann die Zwei Sachen mitzunehmen... Hmm... Schade, dass es kein Kapu ist. Da kann ich eh noch ein, zwei mehr gebrauchen^^
Ja, fangamer Europe habe ich auch schon ein paar Mal bestellt, da gibts die Probleme mit Zöllen dann nicht. Aber ja, die Preise sind wieder heftig und zum jährlichen größeren Sale Endes des Jahres werden sie dann wieder nicht verfügbar sein 😅
Das Okami Plüschi gibt's ja schon ne Weile, und das sitzt schon länger bei mir auf dem Tisch und schaut mich jeden Tag an😄