Okami erhält zum 20. Geburtstag ein Konzert und brandneues Merchandise

20 Jahre ist es inzwischen her, dass Okami auf der PlayStation 2 das Licht der Welt erblickte. Capcom eröffnete passend dazu eine spezielle Website zur Feier des 20. Jubiläums. Während die Website auch auf Englisch verfügbar ist, enthält die japanische Version der Website Ankündigungen zu Konzerten und Merchandise, die somit voraussichtlich Japan-exklusiv bleiben.

So soll das Okami 20th Anniversary Concert soll am 29. April 2026 in der Bunkamura Orchard Hall in Tokio stattfinden. Capcom und Promax haben außerdem neu angekündigt, dass es am Sonntag, dem 27. Dezember 2026, eine zusätzliche Aufführung desselben Konzerts in Halle A des Tokyo International Forum geben wird – quasi ein göttliches Weihnachtskonzert.

Dazu wird es zum Jubiläum eine neue Merchandise-Kollektion geben, die in Japan verkauft wird. Beispiele sind diverse gerahmte Illustrationen für Fans, die aber nicht ganz günstig sind. Aber auch die Capcom Stores werden Okami-Merch im Angebot haben. So gibt es für ca. 4 Euro eine Klarsichthülle und für ca. 25 Euro ein T-Shirt. Im Westen springt Fangamer ein und verkauft neues Merchandise.

Derzeit ist eine Fortsetzung der 20 Jahre alten Serie, die mit Okimaden für den Nintendo DS ihren letzten Ableger erhielt, in Entwicklung. Seit Dezember wissen wir, dass es Okami Sequel geben wird. Hideki Kamiya, von dem es auf der Jubiläums-Website eine Botschaft an die Fans gibt, wird höchstpersönlich die Entwicklung leiten. Weitere Informationen dazu werden im Laufe des Jahres erwartet.

via Siliconera, Bildmaterial: Capcom