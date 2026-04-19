Atlus rudert zurück: „Persona Origins“ und „Persona Duality“ sind wieder gestrichen

Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums von Persona sorgte neues Merchandise kürzlich für Aufsehen – und jetzt für Verwirrung. Aufmerksame Fans entdeckten im US-Amazon-Store ungewöhnliche Bezeichnungen wie „Persona 1 Origins“ und „Persona 2 Duality“, die schnell Spekulationen über mögliche Remakes oder Neuauflagen auslösten.

Namen verschwinden wieder aus dem Store

Doch nur wenige Tage später wurden genau diese Begriffe wieder entfernt und durch die ursprünglichen Titel ersetzt. Auf Amazon tragen die Artikel also wieder die Namen der Ursprungstitel „Revelations“ bzw. „Innocent Sin/Eternal Punishment“. Auch in diesem Fall lieferte ein Nutzer auf Reddit den entscheidenden Hinweis.

Hat man bei Amazon allerdings die Spracheinstellung auf Deutsch gesetzt, erscheinen noch die alten, neuen Bezeichnungen „Duality“ und „Origins“. Die Begriffe wurden von Fans als mögliche Hinweise auf Remakes von Persona sowie Persona 2: Innocent Sin und Persona 2: Eternal Punishment interpretiert.

Zufall oder erster Hinweis?

Offiziell gibt es dazu bislang keine Bestätigung. Dennoch passt die Situation gut in die aktuelle Gerüchtelage rund um die Reihe, bei der ältere Teile schon länger als Kandidaten für Neuauflagen gehandelt werden.

Eventuell möchte Atlus aber auch einfach haltlosen Gerüchten und Spekulationen vorbeugen. Ob es sich nur um Platzhalter handelte oder tatsächlich ein erster Hinweis auf kommende Projekte war, bleibt vorerst offen.

Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus