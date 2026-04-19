Ein über zwei Jahre altes Spiel aus dem Westen ist bester Neueinsteiger der Woche in Japan

Wir schauen uns die aktuellen, japanischen Verkaufszahlen der Woche vom 6. April bis zum 12. April 2026 an. An der Spitze der Software-Charts gibt es dabei keine Änderungen. Pokémon Pokopia bleibt an der Spitze, doch der Vorsprung schmilzt langsam.

Bester Neueinsteiger ist ein PS5-Spiel, das einst auf Xbox zu Hause war: Starfield. 5.368 Mal verkaufte sich die PS5-Disc im japanischen Handel. Das ist zwar der dritte Platz in den Charts (in Deutschland startete Starfield auch stark) – aber es ist auch eine ansonsten schwache Woche.

In den Hardware-Charts muss auch die Switch 2 ein paar Einheiten einbüßen, ist mit gut 52.000 Einheiten aber weiterhin die mit Abstand am häufigsten verkaufte Konsole in Japan. Nächste Woche fließen die Zahlen des neuen Tomodachi Life mit ein. Das Spiel erscheint zwar nur für die alte Switch, könnte aber trotzdem auch in den Hardware-Charts seine Wirkung entfalten.

Die Top 10:

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 23.738 (890.909) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 7.238 (2.895.712) [PS5] Starfield (Bethesda Softworks, 04/07/26) – 5.368 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.094 (4.186.601) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 3.831 (8.419.664) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 3.064 (101.850) [NSW] Pokémon Feuerrot & Blattgrün (Download Card) – 2.757 (18.049) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 2.346 (5.899.833) [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 2.429 (101.590) [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 2.408 (42.593)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 52.058 (5.063.117)

Switch Lite – 10.630 (6.914.594)

Switch OLED – 7.042 (9.533.371)

PS5 Digital – 6.426 (1.254.941)

Switch – 3.462 (20.274.507)

PlayStation 5 – 1.219 (5.911.693)

PlayStation 5 Pro – 1.028 (342.576)

Xbox X Digital – 502 (29.864)

Xbox Series X – 110 (326.062)

Xbox Series S – 73 (341.695)

via Gematsu, Bildmaterial: Starfield, Bethesda