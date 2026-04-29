Erfolg verpflichtet: Der nächste Film von Nintendo und Illumination ist schon terminiert

Der Erfolg des Super Mario Bros. Film und zuletzt Super Mario Galaxy Films zeigt Wirkung: Nintendo und Illumination arbeiten offenbar bereits am nächsten Projekt. Wie aus einem Veröffentlichungsplan von Universal Pictures hervorgeht, ist ein bislang unangekündigter Film für den 12. April 2028 angesetzt.

Details zum Film gibt es aktuell nicht – weder zur Marke noch zur Ausrichtung. Entsprechend bleibt offen, ob es sich um eine Fortsetzung oder eine komplett neue Adaption handelt. Gerüchte gibt es derzeit genug.

Die aktuellen Informationen stammen aus einem offiziellen Dokument von Universal Pictures. Darin wurde ein Veröffentlichungsplan – veröffentlicht in spanischer Sprache – vorgestellt, der kommende Kinofilme bis ins Jahr 2030 auflistet.

In dieser Liste taucht auch das gemeinsame Projekt von Nintendo und Illumination auf, das für das Jahr 2028 eingeplant ist. Die Rede ist hier von einem „Event-Film“ und das es selbstredend ein Animationsfilm sein soll.

Ausbau der Nintendo-Filmstrategie

Klar ist jedoch: Nintendo treibt seine Filmpläne weiter voran. Neben den bisherigen Animationsprojekten steht auch The Legend of Zelda als Realverfilmung in den Startlöchern, deren Dreharbeiten bereits abgeschlossen sein sollen. Der Kinostart ist aktuell weiterhin für den 7. Mai 2027 angesetzt. Auch Nintendo Präsident Shuntarō Furukawa äußerte sich erst im Januar zu Nintendos Filmambitionen.

Darüber hinaus kursieren weiterhin Gerüchte um mögliche weitere Projekte – darunter ein Film zu Donkey Kong oder sogar eine Umsetzung von Metroid. Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts, doch der nun aufgetauchte Termin für 2028 deutet darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit Illumination langfristig angelegt ist und weiter ausgebaut wird. Welche Filme könntet ihr auch für diesen Termin vorstellen?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo