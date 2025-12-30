Die Erfolgsstory geht weiter: Das neue „Fantasy Life“ knackt einen weiteren Meilenstein

Für Fantasy Life i: Die Zeitdiebin läuft es weiterhin richtig rund. Wie Level-5 jetzt bestätigt hat, wurde die Cozy-Life-Sim weltweit bereits über 1,5 Millionen Mal verkauft – und das nur gut sieben Monate nach Veröffentlichung.

Der Blick auf die Zahlen zeigt, wie konstant der Erfolg war: Schon kurz nach dem Start im Mai knackte das Spiel mehrere Marken in schneller Folge, zuletzt lag man im Herbst bei 1,4 Millionen Einheiten. Jetzt wurde also die nächste Hürde genommen.

Großer Gratis-DLC seit Weihnachten verfügbar

Passend zum Verkaufsmeilenstein ist seit Weihnachten auch das große kostenlose Update „Dunkler Händler Bazarios Intrigen“ verfügbar. Der DLC bringt unter anderem einen neuen Roguelike-Modus ins Spiel, bei dem jeder Durchlauf anders abläuft.

Mit starken Verkaufszahlen und frischem Content im Rücken dürfte Fantasy Life i also auch 2026 noch lange nicht am Ende seiner Reise angekommen sein. Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ist für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PC erhältlich. Habt ihr es auch schon gespielt?

via Gematsu, Bildmaterial: Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Level-5, Level-5 Osaka