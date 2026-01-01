Nach Pikmin jetzt auch Splatoon: Einstufung zu Splatoon 3 für Switch 2 lässt aufhorchen

Nach dem jüngsten PEGI-Eintrag zu Pikmin 3 Deluxe taucht nun direkt der nächste Kandidat auf: Auch Splatoon 3 wurde in Europa offiziell für die Nintendo Switch 2 eingestuft. Noch ist zwar nichts offiziell angekündigt, aber der Eintrag bei Pan European Game Information lässt zumindest aufhorchen.

Trotz bereits vorhandener „Switch 2“-Optimierungen

Das ist vor allem deshalb interessant, weil Splatoon 3 eigentlich schon von der neuen Hardware profitiert. Bereits im Juni 2025 bekam der Shooter ein Update, das Bildrate und Darstellung auf der Switch 2 verbessert hat. Trotzdem könnte Nintendo – zumindest laut PEGI – noch eine eigene „Switch 2“-Version in der Pipeline zu haben.

Splatoon 3 erschien ursprünglich im September 2022 für die erste Switch und wird bis heute regelmäßig mit neuen Inhalten und Anpassungen versorgt, zuletzt im September 2025. Ob es sich bei dem neuen Rating am Ende um ein vollwertiges Upgrade, eine spezielle „Switch 2 Edition“ oder schlicht eine formale Neueinstufung handelt, ist aktuell völlig offen.

Wir warten derweil noch auf weitere Neuigkeiten zu dem Spin-off Splatoon Raiders. Das soll ja auch noch dieses Jahr kommen. Was ist eurer Meinung nach der Grund für die vielen Einstufungen in letzter Zeit?

via Gematsu, Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo