Sony erweitert Spielekatalog um einen RPG-Klassiker, einen Genre-Mix aus Japan und mehr

Pünktlich zur Monatsmitte hat Sony einen Ausblick auf das neue Line-up im Spielekatalog von PlayStation Plus gegeben. Ab dem 21. April stehen eine Vielzahl neuer Spiele für Abonnenten der Stufen Extra und Premium zur Auswahl.

Das Angebot wird angeführt von The Crew Motorfest und Horizon Zero Dawn Remastered. Wobei Horizon Zero Dawn Remastered für PS5-Spieler verfügbar sein wird und Horizon Zero Dawn Complete Edition für PS4-Spieler.

Einen japanischen Exoten gibt’s mit Warriors: Abyss. Der Shadowdrop vom Februar 2025 ist sicherlich schon wieder bei dem ein oder anderen in Vergessenheit geraten. Es handelt sich um eine Fusion aus dem beliebten Warriors-Gameplay von Omega Force mit der Roguelite-Formel.

Der Football Manager 26 Console, Squirrel with a Gun, The Castinf of Frank Stone und Monster Train runden das Programm ab. Premium-Abonnenten dürfen sich einmal mehr auf (nur) einen Klassiker freuen: Wild Arms 4.

Das neue Line-up:

The Crew Motorfest | PS5, PS4

Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4

Football Manager 26 Console | PS5

Warriors: Abyss | PS5, PS4

Squirrel with a Gun | PS5

The Casting of Frank Stone | PS5

Monster Train | PS5

Für Premium-Abonnenten:

Wild Arms 4 | PS5, PS4

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Wild Arms 4, Media.Vision, Sony Interactive Entertainment via Mobygames