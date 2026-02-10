Zeit für ein Duell: Yu-Gi-Oh erhält ein LEGO-Set und ihr könnt entscheiden, welches es wird

Erst kürzlich noch spekuliert, nun offiziell: Nach One Piece und Pokémon folgt die nächste große Anime-Kooperation – diesmal mit Yu-Gi-Oh. Anders als bei den vorherigen Sets läuft das Projekt jedoch diesmal über das „LEGO Ideas“-Programm.

Bauwettbewerb für Fans

Unter dem Motto „It’s Time To Duel!“ können Fans ab sofort eigene Entwürfe einreichen. Erlaubt sind Modelle zu Charakteren und Monstern aus der Welt von Yu-Gi-Oh, die anschließend vom „LEGO Ideas“-Team geprüft und per Community-Voting bewertet werden. Der Sieger-Entwurf wird als offizielles „LEGO Ideas“-Set umgesetzt.

Die Bauphase der Challenge läuft vom 3. Februar bis 10. März 2026, gefolgt von der Review-Phase vom 11. März bis 10. April 2026. Anschließend findet das Community-Voting vom 14. bis 28. April 2026 statt, bevor am 10. September 2026 der Sieger-Entwurf offiziell bekannt gegeben wird. Auf der offiziellen Website gibt es noch mehr Informationen. Übrigens könnt ihr dort auch schon die ersten Kreationen anschauen.

Teilnahmebedingungen im Überblick

Die Entwürfe müssen sich auf die originale Serie rund um Yugi Muto beziehen und zwischen 400 und 2.000 Teile umfassen. Inhaltlich sind ausschließlich Motive aus Staffel 1 und 2 erlaubt – also Duelist Kingdom und Battle City. Andere Arcs oder spätere Serien sind vorerst ausgeschlossen.

Besonders spannend ist die dahinterstehende Lizenzpartnerschaft mit den japanischen Rechteinhabern – mutmaßlich Konami und/oder Shueisha. Damit deutet sich die nächste große Manga- und Anime-Umsetzung als LEGO-Set an.

Habt ihr selbst Bauideen oder seid einfach neugierig, welches Yu-Gi-Oh!-Set am Ende gewinnt?

via Stonewars, Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, Konami