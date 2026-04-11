Berichte über eine mögliche „Metal Gear Solid“-Verfilmung sind gefühlt so alt wie Kojimas ikonische Serie selbst. Zuletzt hauchte Produzent Ari Arad dem vermeintlichen Projekt neues Leben ein, als er bestätigte, dass eine Verfilmung sehr wohl in Arbeit sei. „Wir arbeiten noch etwas am Drehbuch, ich kann noch nichts darüber sagen“, so Arad Mitte 2024. „Ich denke, alle werden wirklich aufgeregt und überrascht sein.“

Das ist beinahe zwei Jahre her, nun gibt es aber tatsächlich handfeste Hinweise auf eine Realisierung des Projekts. Laut dem Hollywood Reporter hat Sony Pictures das kanadische Regie-Duo Zach Lipovsky und Adam Stein (Final Destination: Bloodlines) mit einem exklusiven Exklusivvertrag für alle Filmlabels unter Vertrag genommen.

Im Rahmen des Vertrags werden Lipovsky und Stein über ihre neue Produktionsfirma Wonderlab Filmprojekte akquirieren, bei denen sie Regie führen werden. Dazu gehöre eben auch eine Verfilmung von Metal Gear Solid für Sonys Columbia Pictures, bei der Lipovsky und Stein Regie führen und Ari und Avi Arad produzieren werden.

Zuvor stand lange der Name Jordan Vogt-Roberts im Kontext des Regiepostens im Raum. Oscar Isaac galt zwischenzeitlich als die Besetzung für Protagonist Solid Snake – beides Schnee von gestern wie es scheint.

Avi Arad hat bereits umfangreiche Erfahrung mit Sony und Marvel – er war Executive Producer der Marvel-Realverfilmungen von „Spider-Man“. Außerdem produzierte er die „Spider Verse“-Animationsfilme für Sony. Und auch am derzeit in Produktion befindlichen „The Legend of Zelda“-Film ist er als Produzent beteiligt.

via VGC, Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami