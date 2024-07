Metal Gear Solid: Produzent Ari Arad haucht der Film-Adaption neues Leben ein

Eine Film-Adaption der beliebten „Metal Gear Solid“-Marke schwebt seit vielen Jahren durch den Raum. So richtig Fahrt nimmt das Projekt – bei dem Jordan Vogt-Roberts Regie führen soll – aber leider nicht auf.

Im Dezember 2020 vermeldete man die Verpflichtung von Schauspieler Oscar Issac, der in die Rolle des Protagonisten Solid Snake schlüpfen sollte. Mittlerweile ist Isaac aber wieder ausgestiegen.

Eine wenig rosige Aussicht. Nun gibt es aber Neuigkeiten von Produzent Ari Arad, der beteuert, dass das Projekt sehr wohl lebendig sei. Im Gespräch mit Brian Crecente in seinem Newsletter Game verriet Arad, dass die Produktion am Laufen sei.

„Wir arbeiten noch etwas am Drehbuch, ich kann noch nichts darüber sagen“, so Arad. „Ich denke, alle werden wirklich aufgeregt und überrascht sein.“ Arad merkt weiter an, dass „es natürlich großartig sein wird, Metal Gear richtig hinzubekommen, weil es viel meditativer ist als einige der anderen Adaptionen. Persönlich möchte ich, dass es grandios wird.“

Die Hoffnung flammt also wieder auf, dass der „Metal Gear Solid“-Film irgendwann doch noch das Licht der Welt erblickt. Der Zeitpunkt wäre günstig. Immerhin erfreuten sich zuletzt zahlreiche Videospieladaptionen – sei es in Film- oder Serienform – an großem Erfolg.

via GameRant, Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami