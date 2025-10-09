Xbox-Fans hatten kürzlich eine bittere Pille zu schlucken. Microsofts Gaming-Sparte kündigte Anpassungen am Game-Pass-Modell an, mit denen zwar Verbesserungen einhergehen, allerdings gepaart mit einer satten Preiserhöhung. Mit satten 26,99 Euro pro Monat bittet man AbonnentInnen der Ultimate-Stufe ab sofort zur Kasse. Die Reaktion: Eine überlastete Kündigungsseite des Game Pass.

Aber nicht so schnell: Wie diverse Reddit-User aus mehreren Regionen – darunter Polen, Österreich, Indonesien, Indien, Irland, vor allem aber auch Deutschland – berichten, haben sie eine E-Mail von Microsoft erhalten, in der es heißt, dass sich der Preis ihres Ultimate-Abonnements nicht erhöhen wird, solange sie das Abonnement behalten.

„Derzeit betreffen diese Erhöhungen nur Neukäufe und nicht Ihr aktuelles Abonnement für den Markt, in dem Sie wohnen, solange Sie einen automatisch verlängerten Tarif haben“, heißt es in der von The Verge verifizierten E-Mail von Microsoft. „Sollten Sie Ihren Tarif kündigen und erneut kaufen, wird Ihnen der neue aktuelle Preis berechnet.“

Es wird spekuliert, dass die Änderung in diesen Ländern wahrscheinlich mit lokalen Vorschriften zu Abonnementpreisänderungen zusammenhängt. Hierzulande dürfte das jedenfalls durchaus der Fall sein. Erst Anfang des Jahres wies ein Gericht Sony nach satten Preiserhöhungen von PS Plus in die Schranken. Hier lest Ihr die Details.

via VGC, Bildmaterial: Xbox