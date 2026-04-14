Action-RPG sieht sich Zelda-Vergleichen gegenüber – und soll bald eine Demo erhalten

Das Open-World-Spiel Of Peaks and Tides hatten wir letztes Jahr zur Gamescom bereits in der Newsspalte – jetzt zieht es erneut die Aufmerksamkeit auf sich, da offenbar eine Veröffentlichung einer Demo kurz bevor steht.

Uns ist damals der große Fokus auf Physik- und Chemie-Spielereien sowie die sich ständig verändernde Umgebung aufgefallen. Bei der Gamescom 2025 konnten wir uns vorab davon überzeugen, wurden aber von größeren Bugs am Spielfortschritt behindert.

Das Open-World-Survival-Spiel wird auf Steam erscheinen und sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modus bieten. Laut Entwickler CyancookGames verwebt das Spiel „östliche Mythologie in eine weitläufige, lebendige Welt“, in der die SpielerInnen physikbasierte Rätsel lösen. Dabei reagiert die Welt auf die Handlungen der SpielerInnen und ein dynamisches Jahreszeiten-System soll das Spiel konstant spannend halten.

International sieht die Spielepresse durch die Physik- und Chemie-Sandbox starke „Breath of the Wild“-Vibes. Man spricht dem Spiel quasi zu, die PC-Version von Breath of the Wild zu werden, die es nie gegeben hat. Und wahrscheinlich auch nie geben wird.

Seit der Ankündigung gab es jedoch nur wenige Neuigkeiten über das Projekt, und ein konkretes Veröffentlichungsfenster steht noch aus. Das letzte Update stammt aus dem Februar, als CyancookGames bestätigte, dass „Gameplay-Trailer und spielbare Demo-Events“ in Planung sind. Seitdem warten Interessierte geduldig.

Der erste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Of Peaks and Tides, CyancookGames