Action-RPG sieht sich Zelda-Vergleichen gegenüber – und soll bald eine Demo erhalten

Das Open-World-Spiel Of Peaks and Tides hatten wir letztes Jahr zur Gamescom bereits in der Newsspalte – jetzt zieht es erneut die Aufmerksamkeit auf sich, da offenbar eine Veröffentlichung einer Demo kurz bevor steht.
Uns ist damals der große Fokus auf Physik- und Chemie-Spielereien sowie die sich ständig verändernde Umgebung aufgefallen. Bei der Gamescom 2025 konnten wir uns vorab davon überzeugen, wurden aber von größeren Bugs am Spielfortschritt behindert.
Das Open-World-Survival-Spiel wird auf Steam erscheinen und sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modus bieten. Laut Entwickler CyancookGames verwebt das Spiel „östliche Mythologie in eine weitläufige, lebendige Welt“, in der die SpielerInnen physikbasierte Rätsel lösen. Dabei reagiert die Welt auf die Handlungen der SpielerInnen und ein dynamisches Jahreszeiten-System soll das Spiel konstant spannend halten.
International sieht die Spielepresse durch die Physik- und Chemie-Sandbox starke „Breath of the Wild“-Vibes. Man spricht dem Spiel quasi zu, die PC-Version von Breath of the Wild zu werden, die es nie gegeben hat. Und wahrscheinlich auch nie geben wird.
Seit der Ankündigung gab es jedoch nur wenige Neuigkeiten über das Projekt, und ein konkretes Veröffentlichungsfenster steht noch aus. Das letzte Update stammt aus dem Februar, als CyancookGames bestätigte, dass „Gameplay-Trailer und spielbare Demo-Events“ in Planung sind. Seitdem warten Interessierte geduldig.
Der erste Trailer:
via GameRant, Bildmaterial: Of Peaks and Tides, CyancookGames
4 Kommentare
Ok das sieht tatsächlich richtig gut aus, muss ich zugeben. Habe ich nicht so erwarten, um ehrlich zu sein. Da stecken aber eine Menge toller Ideen drin, wie man die Physik wirklich sinnvoll für sich nutzen kann.
Das könnte echt gut werden. Für mich selber wirds wohl wegen dem Survival Aspekt wieder nichts sein. Aber könnt mir gut vorstellen, dass das hier ein wirklich guter Genre Vertreter sein könnte.
bringt das gefälligst für Konsolen raus xD
und das Spiel ist in etwa so viel "Zelda".. wie Zelda Gemeinsamkeiten hat mit Skyrim ... diese ewigen banalen Zelda-Vergleiche sind einfach nur noch mehr als lächerlich..
oh, das Spiel ist auch sehr grün - - BREATH OF THEEEE WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILDS /facepalm
Mir gefällt es, da die Umgebung extrem dynamisch ist. Bin auf die Demo oder Demo-Events gespannt. Das auf der letzten Gamescom war vielversprechend, aber noch extrem unfertig. Den EulenKatzen-Maskottchen-Fächer von letztem Jahr habe ich gerade neben mir liegen. Wenn man mit ihm wedelt, wedeln auch die Flügel
Definitiv ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bekommen die kleinen Games so die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ich sage nur "Anime-GTA". Andererseits hast du auch einfach recht.
Das erste chinesische Spiel, welches einst das Prädikat "Zelda-Klon" erhielt, war seinerzeit Genshin Impact. Der Umstand, dass das Ding ein Free-to-Play-Titel werden würde, wurde hingegen lange Zeit nicht kommuniziert und sickerte erst während der Betatests an die Öffentlichkeit durch. Ich befürchte hier ein Deja-vu.