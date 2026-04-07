Persona 1 Origins und Persona 2 Duality: Fans hoffen auf Neuauflagen, aber es geht nur um Merch

Für viele Fans der Reihe dürfte der erste Blick auf einen neuen Tweet von Atlus kurz für Herzklopfen gesorgt haben. In dem Beitrag kündigte das Unternehmen Neuigkeiten zu Persona sowie Persona 2: Innocent Sin und Persona 2: Eternal Punishment an.
Viele Fans hofften sofort auf Ports oder sogar Remakes der klassischen PlayStation-Titel. Die Ernüchterung folgte jedoch schnell.
Es geht „nur“ im Merch
Der Tweet erweckte zunächst den Eindruck, als würden die Spiele selbst auf moderne Plattformen zurückkehren. Tatsächlich ging es aber lediglich um eine neue Merchandise-Kollektion, die über Amazon erhältlich sein soll – darunter Shirts, Tassen oder Caps mit Motiven aus den frühen Persona-Spielen.
Die missverständliche Formulierung sorgte in der Community für reichlich Frust, weshalb Atlus den Beitrag kurz darauf anpasste. Ursprünglich hieß es: „The origin of the legend. Step back into Persona and Persona 2: Innocent Sin / Persona 2: Eternal Punishment.“ Ein User auf Twitter konnte den ersten Tweet noch sichern.
Interessant ist allerdings ein weiteres Detail: Die Produkte werden unter den neuen Bezeichnungen „Persona 1 Origins“ und „Persona 2 Duality“ geführt. Diese Namen wurden bislang nie offiziell für die Spiele verwendet.
Hoffnung auf ein echtes Comeback?
Ob hinter den neuen Bezeichnungen tatsächlich mehr steckt, bleibt unklar. Die ursprünglichen Spiele sind heute nur schwer zugänglich. Zwar erhielten sie einst Neuauflagen für die PSP, doch auf modernen Plattformen sind sie bislang nicht verfügbar.
Während Fans also weiter auf eine Rückkehr der Klassiker hoffen, richtet sich der Blick ohnehin bereits auf die Zukunft der Reihe. Neben dem angekündigten Persona 4 Revival halten sich weiterhin Gerüchte, dass Persona 6 möglicherweise noch in diesem Sommer erstmals vorgestellt werden könnte.
Ob die frühen Persona-Spiele ebenfalls eine moderne Neuauflage erhalten, bleibt damit weiterhin offen – auch wenn der jüngste Tweet zunächst kurzzeitig etwas anderes vermuten ließ.
via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus
3 Kommentare
Sollten die Spiele irgendwann tatsächlich neu erscheinen – sei es als einfache Ports mit ein oder zwei QoL-Verbesserungen oder sogar als vollwertige Remakes – würde ich sie unglaublich gern ausprobieren.
Bisher fehlen mir in meiner Sammlung noch alle Teile vor Persona 3. Es würde mich sehr reizen, diese Lücke zu schließen und selbst zu erleben, wo die Ursprünge der Reihe liegen.
Mir würde ein Port schon reichen. Musste damals Persona 2 PSP, aus Geld not, schweren Herzens wieder umtauschen und dann hatten sie es nicht mehr 😕
Gin mir damals genau so bei meine PSOne-Sammlung, als meine Tochter zur Welt kam. Mir würden reichen, wenn es nur Remastered wird im Doppelpack wie Suikoden I & II HD Remaster