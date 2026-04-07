Persona 1 Origins und Persona 2 Duality: Fans hoffen auf Neuauflagen, aber es geht nur um Merch

Für viele Fans der Reihe dürfte der erste Blick auf einen neuen Tweet von Atlus kurz für Herzklopfen gesorgt haben. In dem Beitrag kündigte das Unternehmen Neuigkeiten zu Persona sowie Persona 2: Innocent Sin und Persona 2: Eternal Punishment an.

Viele Fans hofften sofort auf Ports oder sogar Remakes der klassischen PlayStation-Titel. Die Ernüchterung folgte jedoch schnell.

Es geht „nur“ im Merch

Der Tweet erweckte zunächst den Eindruck, als würden die Spiele selbst auf moderne Plattformen zurückkehren. Tatsächlich ging es aber lediglich um eine neue Merchandise-Kollektion, die über Amazon erhältlich sein soll – darunter Shirts, Tassen oder Caps mit Motiven aus den frühen Persona-Spielen.

Die missverständliche Formulierung sorgte in der Community für reichlich Frust, weshalb Atlus den Beitrag kurz darauf anpasste. Ursprünglich hieß es: „The origin of the legend. Step back into Persona and Persona 2: Innocent Sin / Persona 2: Eternal Punishment.“ Ein User auf Twitter konnte den ersten Tweet noch sichern.

Interessant ist allerdings ein weiteres Detail: Die Produkte werden unter den neuen Bezeichnungen „Persona 1 Origins“ und „Persona 2 Duality“ geführt. Diese Namen wurden bislang nie offiziell für die Spiele verwendet.

Hoffnung auf ein echtes Comeback?

Ob hinter den neuen Bezeichnungen tatsächlich mehr steckt, bleibt unklar. Die ursprünglichen Spiele sind heute nur schwer zugänglich. Zwar erhielten sie einst Neuauflagen für die PSP, doch auf modernen Plattformen sind sie bislang nicht verfügbar.

Während Fans also weiter auf eine Rückkehr der Klassiker hoffen, richtet sich der Blick ohnehin bereits auf die Zukunft der Reihe. Neben dem angekündigten Persona 4 Revival halten sich weiterhin Gerüchte, dass Persona 6 möglicherweise noch in diesem Sommer erstmals vorgestellt werden könnte.

Ob die frühen Persona-Spiele ebenfalls eine moderne Neuauflage erhalten, bleibt damit weiterhin offen – auch wenn der jüngste Tweet zunächst kurzzeitig etwas anderes vermuten ließ.

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus