Überraschung: Nintendo haut Demo zum neuen Tomodachi Life raus und belohnt Spieler

Nintendo hat überraschend eine Demo-Version zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden veröffentlicht. Die sogenannte „Willkommensversion“ steht ab sofort im Nintendo eShop bereit und kann sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf der Nintendo Switch 2 heruntergeladen werden.

SpielerInnen können in der Demo bereits bis zu drei Mii-Charaktere erstellen und erste Eindrücke vom Spiel sammeln. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich später problemlos in die Vollversion übernehmen.

Belohnung für die Demo

Wer die Demo komplett „durchspielt“, erhält zusätzlich eine kleine Belohnung: ein Hamsterkostüm, das die eigenen Mii-Figuren tragen können. Dieses lässt sich anschließend ebenfalls in die Vollversion übertragen. Das Outfit kann allerdings auch im Hauptspiel selbst freigeschaltet werden.

Die Demo ist jetzt im Nintendo eShop verfügbar. Wer sich noch genauer über das Spiel informieren möchte, kann außerdem einen Blick in unsere Preview zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden werfen, in der wir bereits einen detaillierteren Eindruck vom Spiel geben.

Die Vollversion des Spiels soll am 16. April digital und physisch für Nintendo Switch erscheinen und ist natürlich ebenfalls für die „Switch 2“ verfügbar.

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo