US-Regierung prüft Zwangsverkauf von Tencent-Anteilen an amerikanischen Unternehmen

In den letzten zehn Jahren hat sich der chinesische Technologiekonzern Tencent zu einem wichtigen Akteur in der internationalen Medienlandschaft entwickelt – erst vor kurzem wurden wichtige Teile von Ubisoft in ein gemeinsames Unternehmen, die Vantage Studios, eingegliedert.
Highguard, ein viel beachteter aber (zu) wenig gespielter Hero-Shooter, wurde nur einen Monat nach der Veröffentlichung eingestellt, auch weil Tencent angeblich die Finanzierung zurückgezogen hatte.
Laut einem Bericht der Financial Times erwägt die Trump-Regierung nun, Tencent zum Ausstieg aus amerikanischen Unternehmen zu zwingen – offiziell wegen Risiken für die nationale Sicherheit. Tencent konnte diese nach Berichten der Financial Times nicht ausreichend ausräumen.
Ein Ausschuss untersucht jetzt, inwieweit Tencent durch seine Beteiligungen an Multiplayer-Spielen wie Fortnite und League of Legends Zugriff auf Daten amerikanischer Nutzer erhält. Besorgnis gibt es auch über den Erwerb des finnischen „Clash of Clans“-Entwicklers Supercell, da das Spiel in den USA äußerst populär ist. Das Publishing-Label Level Infinite wäre ebenfalls vom Ausstieg des größten Entwicklers und Publishers in China betroffen.
Uneinigkeit über die Maßnahmen
Innerhalb von CFIUS und dem US-Finanzministerium gibt es Uneinigkeit über den richtigen Umgang mit Tencent. Einige Beamte befürworten einen erzwungenen Verkauf der Anteile, andere plädieren für ein moderateres Vorgehen.
Schon im vergangenen Jahr wurde Tencent auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die Verbindungen zum chinesischen Militär haben sollen. Der Eintrag zieht derzeit jedoch keine Sanktionen oder rechtlichen Konsequenzen nach sich.
Tencent weist die Einstufung zurück und erklärte: „Wir sind weder ein militärisches Unternehmen noch ein Zulieferer. Im Gegensatz zu Sanktionen oder Exportbeschränkungen hat dieser Eintrag keinerlei Auswirkungen auf unser Geschäft.“ Nun sind alle Augen auf ein Treffen von Donald Trump mit Xi Jinping in Peking gerichtet. Dieses soll in drei Wochen stattfinden.
via The Gamer, Ubisoft, Bloomberg, Bildmaterial: Tencent Games
5 Kommentare
Würde es wenigstens aus einer anderen Richtung kommen. Aber falsch ist es erstmal nicht.
Ziemlich blöd wie NichtSpieler eben die Unternehmen, die mit der Philosophie "Kunst über Firmenpolitik" und "Von Spielern für Spieler" überhaupt interessant wurden für NichtSpieler, an solche Akteure verkauft haben, um den narzistisch und gierig den persönlichen Profit zu erhöhen.
Kurios fast. NetEase schmeißt die Japaner raus und die Amerikaner schmeißen Tencent raus ...
Das wäre ehrlicherweise ziemlich Problematisch.
(Erstmal vorab Sorry, das ich jetzt Politischer werden muss, aber bei den Thema und der Argumentation muss man es erwähnen)
Man kann von Tencent halten was man will, aber aber viele Amerikanische Unternehmem machen genau das Gleiche, und da sieht die USA (Auch vor Trump) keine Probleme damit das immer mehr Monopole entstehen weil die Firmen alles Aufkaufen, aber wenn China irgendwas macht, dann wird es als Bedrohung gegen die "Nationnale Sicherheit" Bewertet.
Und ich sag nicht das China der Gute ist, (Das ist so ziemlich kein Land der Welt) aber dass China so gefährlich sein soll sehe ich ehrlicherweise nicht. Da sehe ich die USA unter Trump als viel Größere Gefahr für das Allgemeinwohl des Planeten an als China.
Ach ,dieser Schwachsinn von wegen Nationale Sicherheit ist doch sowieso nur ein total an den Haaren herbeigezogener Vorwand als Ausrede, um einen Grund sich zu geben, womit die Aktionen legitimiert werden soll, damit man vor Presse und Wählerschaft gut dasteht und alles und jeden als Schuldigen/Problem darstellen kann, und so perfekt von den eigenen internen Problemen ablenken kann.
So hat der Trump, dieser narzisstische alterssenile Vollidiot schon immer gehandelt und regiert, alles und jeder ist immer Schuld bzw. das Problem, nur er selbst nicht, alles was er mit seinen korrupten Schmierfingern anpackt ist natürlich immer Gold, großartig, perfekt, toll usw. und trieft nur so an Selbstverliebtheit, weil er seinem MAGA-Kultismus das ja so vorleben muss, das die USA immer über allem erhaben stehen.
Hier wird nen Fass aufgemacht, weil der Trump ne Chinaphobie hat letztendlich und aus keinem anderen Grund, weil er einfach nur verhindern will, dass China wirtschaftlich die USA überholt und das kann man natürlich am besten tun, indem man versucht alle nur erdenklichen und vor allem großen wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den USA und China zu kappen, von denen man im Glauben ist, dass davon China weitaus mehr profitiert, als die USA.
Der ewige Vorwurf bezüglich Militärunterstützung ist jedoch in gewisser Weise nachvollziehbar, denn je wirtschaftlich erfolgreicher und größer, somit mächtiger und einflussreicher eine Vielzahl an chinesischen Unternehmen weltweit nun mal ist, je mehr Umsatz diese Unternehmen scheffeln, desto mehr Steuergelder produzieren diese Unternehmen schließlich ja auch, die an den chinesischen Staat wandern, der damit dann eben das Militär mit stärken kann rasanter, als wenn es der chinesischen Wirtschaft miserabel ergeht, das ist ne ganz einfache Milchmädchenrechnung. Die Firmen brauchen also nicht mal aktiv dem ganzen bei wirken, jedes Unternehmen eines Landes, jeder Bürger eines Landes, der wirtschaftlich stark ist, trägt indirekt dazu bei, dass der Staat schneller mehr finanzielle Mittel hat, um diese durch seine Regierung in das Militär zu pumpen, wenn die Regierung das so will...schließlich hat der einfache Bürger kaum Einfluss darauf, was mit den Steuergeldern von Allen so gemacht wird.
Wir leben alle ja tagtäglich nur in dem Glauben und der Hoffnung, es wird von unseren Regierungen genutzt, um unser alltägliches Leben zu verbessern, nicht um Mittel der Massenvernichtung damit zu erschaffen, die sprichwörtlich unsere Steuergelder verbrennen für sinnlosen Tod und Zerstörung, weil manch dumme Politiker meinen - die Ich schlag euch die Köppe ein und ballere euch über den Haufen-Politik, sei die einzig wahre Politik, gemäß dem simplen Motto, das Gesetz des Stärkeren gilt, muss man ja nicht mehr debattieren und argumentieren, wenn die andere Seite schlicht tot ist, ganz einfach. Hau druff
das jetzt vor dem Treffen mit dem chinesichen Diktator unternehmerische köpfe rollen und wirtschaftliche Verbindungen geändert werden, ist nichts weiter als bloß ein trumpsches Machtspiel vor dem Treffen, von dem wir noch sehen werden, wenn das durchgezogen wird, was für Wellen das (vermutlich zu Ungunsten der USA und anderen Bereichen der Welt) schlagen wird, denn man braucht definitiv nicht naiv glauben, dass wenn Tencent zu zwangsverkäufen gebracht wird durch Trump, dass ein China das einfach so auf sich sitzen lassen wird, wie man mit einem seiner wirtschaftlich stärksten Unternehmen umgeht, und dementsprechend mit wirtschaftlichen Konsequenzen reagieren, getreu dem Motto - Wie du mir, so ich dir
Ich bin erstmal auch kein Fan davon, dass sich chinesische Unternehmen und Saudi Arabien mit Staatsförderung westliche und japanische Unternehmen einverleiben. Zumal es umgekehrt erschwert wurde, sich als westliches Unternehmen in China einzukaufen. Wir reden hier immernoch von Diktaturen bzw. Autokratien, in denen man unliebsame Menschen einfach verschwinden lässt.
Aber dieser Schachzug dient allein nur Trump und seinen reichen Freunden. Ich gehe jede Wette ein, dass sich einfach Kushner, Musk und Co die Anteile unter den Nagel reißen.