US-Regierung prüft Zwangsverkauf von Tencent-Anteilen an amerikanischen Unternehmen

In den letzten zehn Jahren hat sich der chinesische Technologiekonzern Tencent zu einem wichtigen Akteur in der internationalen Medienlandschaft entwickelt – erst vor kurzem wurden wichtige Teile von Ubisoft in ein gemeinsames Unternehmen, die Vantage Studios, eingegliedert.

Highguard, ein viel beachteter aber (zu) wenig gespielter Hero-Shooter, wurde nur einen Monat nach der Veröffentlichung eingestellt, auch weil Tencent angeblich die Finanzierung zurückgezogen hatte.

Laut einem Bericht der Financial Times erwägt die Trump-Regierung nun, Tencent zum Ausstieg aus amerikanischen Unternehmen zu zwingen – offiziell wegen Risiken für die nationale Sicherheit. Tencent konnte diese nach Berichten der Financial Times nicht ausreichend ausräumen.

Ein Ausschuss untersucht jetzt, inwieweit Tencent durch seine Beteiligungen an Multiplayer-Spielen wie Fortnite und League of Legends Zugriff auf Daten amerikanischer Nutzer erhält. Besorgnis gibt es auch über den Erwerb des finnischen „Clash of Clans“-Entwicklers Supercell, da das Spiel in den USA äußerst populär ist. Das Publishing-Label Level Infinite wäre ebenfalls vom Ausstieg des größten Entwicklers und Publishers in China betroffen.

Uneinigkeit über die Maßnahmen

Innerhalb von CFIUS und dem US-Finanzministerium gibt es Uneinigkeit über den richtigen Umgang mit Tencent. Einige Beamte befürworten einen erzwungenen Verkauf der Anteile, andere plädieren für ein moderateres Vorgehen.

Schon im vergangenen Jahr wurde Tencent auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die Verbindungen zum chinesischen Militär haben sollen. Der Eintrag zieht derzeit jedoch keine Sanktionen oder rechtlichen Konsequenzen nach sich.

Tencent weist die Einstufung zurück und erklärte: „Wir sind weder ein militärisches Unternehmen noch ein Zulieferer. Im Gegensatz zu Sanktionen oder Exportbeschränkungen hat dieser Eintrag keinerlei Auswirkungen auf unser Geschäft.“ Nun sind alle Augen auf ein Treffen von Donald Trump mit Xi Jinping in Peking gerichtet. Dieses soll in drei Wochen stattfinden.

