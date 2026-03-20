Monster Hunter Stories 3 ist stärkster Neueinsteiger, aber Pokopia dominiert weiter

In den letzten zwei Verkaufswochen in Deutschland war viel los. Resident Evil Requiem und Pokémon Pokopia in der Folgewoche legten starke Debüts hin. Kann Monster Hunter Stories 3, der dritte große Launch aus Japan in drei Wochen, hier anknüpfen?

Die Antwort: nicht ganz. Die Marke ist inzwischen bekannt, aber das Spin-off reicht an die großen Erfolge der Hauptreihe nicht heran. Immerhin debütiert die PS5-Version in den deutschen PS5-Handelscharts auf dem ersten Platz, gefolgt von Clair Obscur: Expedition 33.

Zusätzlich startet Monster Hunter Stories 3 auf Rang drei der „Xbox Series“- und „Switch 2“-Auswertung. Für die Spitze der plattformübergreifenden Charts, wie es zuletzt Requiem und Pokopia vollbrachten, reicht es nicht: nur Rang fünf. Hier dominiert weiter Pokémon Pokopia vor Minecraft für die alte Switch.

Weitere Neueinsteiger finden sich in den PS5-Rankings. Hinter Monster Hunter Stories 3 und Clair Obscur gehen Fatal Frame II: Crimson Butterfly (drei) und die Wrestling-Simulation WWE 2K26 (vier) ins Ziel. Letztere wiederum löst Resident Evil Requiem als Xbox-Series-Sieger ab.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom