Gute Nachrichten: Auf das nächste Digimon-Spiel müsst ihr wohl nicht so lange warten

Digimon-Fans saßen in den letzten Jahren bekanntlich weitgehend auf dem Trockenen. Gerade an der Videospielfront war eiserne Geduld gefragt, die im letzten Oktober endlich mit Digimon Story: Time Stranger belohnt wurde. Die Entwicklung des gelungenen RPGs nahm stolze acht Jahre in Anspruch – ein Umstand, der Fans nun natürlich Sorge bereitet.

Gilt es jetzt wieder so lang auf ein neues Digimon-Spiel zu warten? Eine Frage, der sich Ryosuke Hara, Produzent von Time Stranger bei Bandai Namco Entertainment, und Yusuke Tomono, Game Director bei 24Frame nun gegenüber 4Gamer mit guten Nachrichten widmeten.

Das Team wächst und es wird fleißig überlegt

„Wir legen derzeit großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Toei Animation und anderen verbundenen Unternehmen im Bereich Digimon-Inhalte. Dadurch wollen wir die Digimon-Marke insgesamt stärken und gleichzeitig weiterhin Spiele entwickeln“, so Hara.

Zur Entwicklungszeit merkt er an: „Dieses Mal haben wir acht Jahre gebraucht, aber das Digimon-Team wächst nun stetig und arbeitet an einer Struktur, die uns nachhaltiges Wachstum ermöglicht.“ Das Team scheint bereits „verschiedene Dinge im Sinn“ zu haben, und Hara ermutigt die Fans, sich auf zukünftige Digimon-Veröffentlichungen zu freuen.

Bezüglich zukünftiger Spiele erklärt Tomono, dass „Time Stranger“ mit dem Ziel entwickelt wurde, Digimon auf eine Weise zu präsentieren, die ein breiteres Publikum, einschließlich Erwachsener, anspricht. Für nachfolgende Projekte möchte er wieder etwas Neues anstreben, beispielsweise ein Digimon-Spiel, das als Einstieg für Menschen dienen kann, die die Reihe noch gar nicht kennen.

Wem es schon jetzt in den Fingern juckt, darf sich über das zweite DLC zu „Time Stranger“ freuen, das noch im Januar verfügbar werden soll. Seit Anfang Oktober ist Digimon Story: Time Stranger weltweit verfügbar und erst Mitte Dezember hatte Bandai Namco mitgeteilt, dass man die erste verkaufte Million feiern kann.

via Automaton Media, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision