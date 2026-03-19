Nintendo hat klammheimlich an der GameCube-Emulation für die Switch 2 geschraubt

Die neue Version (Version 1.6.0) der Nintendo GameCube – Nintendo Classics ist vor wenigen Tagen erschienen und bringt neben der Veröffentlichung von Pokémon XD: Der dunkle Sturm offenbar noch weitere Verbesserungen mit – offiziell von Nintendo bestätigt sind sie jedoch nicht.

Besonders Fans des rasanten Future-Racers F-Zero GX freuen sich, denn die Verbesserungen helfen hier offensichtlich deutlich. Eines der größten Probleme war bislang die Eingabeverzögerung, der sogenannte Input Lag. Dass der insbesondere bei schnellen Spielen zum Problem wird, liegt auf der Hand.

Außerdem gab es Schwierigkeiten mit der Empfindlichkeit des Analogsticks, die manche Manöver unnötig schwierig machten. Diese Probleme sollen jetzt ebenso wie der Input Lag behoben sein. Die Latenz scheint immer noch wahrnehmbar ist, wurde aber wohl deutlich verbessert.

Wie Nintendo Everything weiterhin berichtet, wurde offenbar auch der Bewegungsbereich des Control-Sticks angepasst und liegt jetzt deutlich näher am Original des GameCube‑Controllers. Dazu gibt es ein Video des Kanals Madao Joestar auf Youtube, das wir euch unten angehangen haben.

Doch das ist nicht die einzige Verbesserung: Laut LuigiBlood auf BlueSky verfügt die GameCube‑App nun auch über einen aktualisierten CRT‑Shader mit HDR‑Unterstützung. Erste Rückmeldungen deuten darauf hin, dass das Bild dadurch auch auf TVs „deutlich besser und stimmiger“ wirkt.

Testergebnisse von Madao Joestar

Bildmaterial: Nintendo