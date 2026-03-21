Saudisches Spielestudio übernimmt nach Pokémon GO auch Spiele des Tiktok-Konzerns

In den letzten Monaten investieren Saudi-arabische Unternehmen wieder vermehrt in Videospieleunternehmen – etwa als Investitionsobjekt wie bei Capcom oder als „Marketingmaßnahme“ für das Land wie bei Ubisoft. Manchmal werden auch ganze Spiele-Studios gekauft, um erfolgreiche Mobile-Spiele zu übernehmen.

Gestern wurde die seit 2023 geplante Übernahme von MOONTON Games an Savvy Games für 6 Milliarden Dollar finalisiert, wie Bloomberg berichtet. Beide Unternehmen sind sehr bekannt in der Gaming-Branche: Savvy Games betreibt unter anderem Monopoly GO und übernahm 2025 für 3,5 Milliarden Dollar über Mobile-Tochter Scopely Niantic, das Unternehmen hinter Pokémon GO.

Mit der neuesten Übernahme von MOONTON Games baut das saudische Unternehmen seine Mobile-Gaming-Assets aus und wird zu einem der größten Videospieleunternehmen der Welt.

MOONTON Games, das bisher wie TikTok zum Konzern ByteDance gehörte, steht hinter den bekannten und vor allem in Asien beliebten Titeln Mobile Legends: Bang Bang und Acecraft. Der Verkauf spiegelt ByteDances schrittweisen Ausstieg aus dem Gaming-Sektor wider – erst 2021 hatte das Unternehmen MOONTON für rund 4 Milliarden US-Dollar übernommen. Stattdessen verlagert ByteDance seinen Fokus auf künstliche Intelligenz und TikTok.

via Bloomberg, EGW, Bildmaterial: Savvy Games