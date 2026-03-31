Das erste Geheimgeschenk für Pokémon Pokopia ist da und das erhaltet ihr dabei

Man kennt sie von anderen Pokémon-Spielen, besonders von den Games der Hauptreihe für Nintendo Switch: die Verteilaktionen über Geheimcodes. Einen ersten solchen Code gibt es seit heute auch für Pokémon Pokopia.

The Pokémon Company hat den Seriencode heute veröffentlicht und ihr könnt ihr bis zum 7. Oktober 2026 einlösen, es besteht also (anders als beim morgigen Event) kein Grund zur Eile. Und so funktioniert es!

Geht zum PC an einem Pokémon Center im Spiel und wählt „Items erhalten“ und anschließend „Geheimgeschenke“ aus. Gebt jetzt den Code ein, den ihr „per Seriencode“ einlöst: P0K0P1AGARDENS. Danach werdet ihr eine Chaneira-Hecke in eurem Inventar finden.

Die Chaneira-Hecke könnt ihr übrigens auch für ein Habitat nutzen. Oder einfach die Gegend damit verschönern. Apropos dekorieren: Heute haben The Pokémon Company und IKEA Japan auch eine Kollaboration bekannt gegeben. Klingt nach Aprilscherz, ist aber wirklich wahr.

Die Chaneira-Hecke:

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo