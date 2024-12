Final Fantasy XIII ist jetzt 15 Jahre alt – es ist Zeit für eine Neuauflage, Square Enix

So, Leute, nächster Anlauf! Heute vor genau 15 Jahren erschien Final Fantasy XIII in Japan. Es war eine, na ja, aufregende Zeit für Final-Fantasy-Fans. Aber welche Zeit ist für Fans dieser traditionsreichen Serie nicht aufregend? Alles eine Frage der Perspektive.

Die Reaktionen damals reichten von glühender Begeisterung bis zu regelrechter Ablehnung. Soziale Medien waren damals (zum Glück) noch nicht so populär wie heute. Ein sehr lauter Teil der Final-Fantasy-Fans ging hart ins Gericht mit dem Titel, was damals wohl auch an den Erwartungen an das Spiel lag – und an der schwierigen Entwicklung, die diese nicht vollumfänglich befriedigen konnte.

Das Spiel entstand in einer Übergangszeit, als Square Enix den Sprung in die HD-Ära meistern musste. Final Fantasy XIII war geprägt von technischen Herausforderungen – unvergessen bleibt die Aussage von Regisseur Motomu Toriyama, dass Städte in 3D nur schwer umzusetzen seien.

Trotz der Kontroversen habe ich Final Fantasy XIII auch damals schon genossen. Es war anders als seine Vorgänger – wie immer eben. Für diesen stetigen Wandel zeichnet sich Final Fantasy aus. Natürlich war der lineare Aufbau des Spiels, der erst spät aufgelockert wurde, damals wohl eine Schwäche. Heute würde sich manch ein Final-Fantasy-Fan wohl die Zielstrebigkeit früherer Spiele zurückwünschen.

Aber auch ausgewiesene Stärken hatte Final Fantasy XIII: Ich mochte die emotionale Story, die meisten Charaktere und vor allem das Kampfsystem, das damals auch von Medien für seine Dynamik und strategische Tiefe gelobt wurde. Außerdem war die visuelle Präsentation doch wohl fantastisch!

Heute, 15 Jahre später, erlebt Final Fantasy XIII eine Art Renaissance. Die Stimmung hat sich gewandelt, und in den sozialen Netzwerken äußern sich immer mehr Fans positiv über das Spiel. Viele wünschen sich sogar eine moderne Neuauflage der gesamten XIII-Trilogie – ein Wunsch, der kürzlich durch neue Gerüchte befeuert wurde.

Eine Neuauflage in Sicht?

Laut den Gerüchten vom September, die ihren Ursprung bei 4chan hatten, soll Square Enix an Neuauflagen der gesamten XIII-Trilogie arbeiten. Neben dem Originalspiel sollen also auch Final Fantasy XIII-2 und Lightning Returns überarbeitet werden. Die Verbesserungen entsprechen den heutigen Standards für Remaster: 4K-Auflösung, 60 FPS, überarbeitete Grafik, neue Effekte und ein verbesserter Soundtrack. Hinzu kommen Quality-of-Life-Features wie ein Fast-Battle-Modus.

Obwohl die Quelle fragwürdig ist, erscheint die Vorstellung keineswegs abwegig. Final Fantasy XIII ist das einzige Hauptspiel der Reihe, das nicht auf der PlayStation 5 spielbar ist. Und 15 Jahre nach der Erstveröffentlichung hat das Spiel längst seinen Platz als Klassiker gefunden – vor allem, da viele Fans mit den Jahren versöhnlicher geworden sind.

Ein Spiel, das seine Zeit brauchte

Final Fantasy XIII hatte es von Anfang an schwer, wurde aber auch zu einem Spiel, das in einigen Dingen seiner Zeit voraus war. Heute erkennen viele Fans, was das Abenteuer rund um Lightning und ihre Gefährten besonders gemacht hat. Die handwerklich beeindruckende Inszenierung – auch ohne begehbare HD-Städte –, die künstlerische Vision und das packende Kampfsystem sind Qualitäten, die gut gealtert sind.

Vor einigen Tagen feierte der Final-Fantasy-Account bei Twitter den Geburtstag von Final Fantasy XIII-2, das damals etwa ein Jahr nach Final Fantasy XIII erschienen ist. In den Kommentaren gibt es ein vorherrschendes Thema: Remaster der Trilogie. Ob die Gerüchte zur Neuauflage stimmen, wird sich bald zeigen. Ein kolportierter Termin Anfang 2025 würde bedeuten, dass eine offizielle Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen kann.

Bildmaterial: Final Fantasy XIII, Square Enix