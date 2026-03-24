Square Enix feiert den Geburtstag von PS2-Klassiker Final Fantasy XII

Square Enix hat es sich nicht nehmen lassen, an den 20. Geburtstag von Final Fantasy XII zu erinnern. Der PS2-Klassiker erschien am 16. März 2006 nach einer (zumindest bis dato) langen Entwicklungsphase. „Final Fantasy“-Fans, welche damals auf die Veröffentlichung hingefiebert haben, erinnern sich sicher noch daran.

Die Handschrift von Ivalice-Schöpfer Yasumi Matsuno ist unverkennbar, doch etwa ein Jahr vor der Veröffentlichung musste Matsuno aus gesundheitlichen Gründen von seinem Director-Posten zurücktreten. Das warf die Entwicklung mutmaßlich schon Monate vorher zurück.

„Von den belebten Straßen Rabanastres bis zum Großen Kristall. Vom ersten Gambit bis zum Sieg über Yiasmat – die Reise mit Vaan, Ashe, Basch, Penelo, dem ‚leading man‘ Balthier und Fran lebt bis heute weiter“, erinnert Square Enix in einem Tweet. Dazu teilte man ein Artwork von Ryoma Ito.

Eben dieses Artwork presst man auch auf T-Shirts, die ihr euch jetzt im Amazon-Store von Square Enix* kaufen könnt. Es gibt auch eine Reihe weiterer Motive, darunter ikonische Key-Artworks zu Final Fantasy XII. Im Mai werden die Feierlichkeiten mit einer neuen „Play Arts Shin“-Figur von Fran fortgesetzt.

Final Fantasy XII markierte übrigens das erste Hauptspiel der Rollenspiel-Reihe, dessen Soundtrack nicht von Nobuo Uematsu komponiert wurde. Trotz aller Widrigkeiten während der Entwicklung ist Final Fantasy XII bis heute einer der besten Serienteile – das urteilt jedenfalls unsere Kolumne zum Spiel. Was sagt ihr? Ach: Seit dem letzten System-Update ist Final Fantasy XII: The Zodiac Age fehlerfrei auf der Switch 2 spielbar!

Bildmaterial: Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Square Enix, Isamu Kamikokuryo