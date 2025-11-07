Fran, die Viera-Himmelspiratin, schließt sich der „Play Arts Shin“-Serie von Square Enix an

Klar, ihr sammelt keine Figuren der „Play Arts Shin“-Reihe. Aber schaut euch diese neue Figur an – und überdenkt eure Entscheidung vielleicht noch einmal. Fran, die Viera-Himmelspiratin, schließt sich der neuen „Play Arts Shin“-Serie von Square Enix an!

Die neue Shin-Figur hebt sich durch ihre Liebe zum Detail hervor, unter anderem die Texturen des Helms und der Kleidung dürfen hier genannt werden. Die Bogensehne des Bogens ist flexibel und es gibt mehrere austauschbare Teile und Frans zweifellos sehr entschlossenen Blick.

Die 32 cm große Fran ist die erste „Shin“-Figur zu Final Fantasy XII. Die Reihe wurde im November 2024 mit Vincent Valentine aus Final Fantasy VII Rebirth begründet, es folgten unter anderem schon die Ankündigungen von Noctis, Lightning sowie zuletzt Zidane Tribal und Cloud.

Fran könnt ihr im Square Enix Store bereits für 299,99 Euro vorbestellen. Euer Importhändler dürfte nicht viel teurer sein, bei Play-Asia* seid ihr mit gut 240 Euro zzgl. Versand und Zoll dabei. Die Auslieferung ist in Japan im Mai 2026 geplant.

Diese neue „Play Arts Shin“-Reihe verbessert die klassischen „Play Arts Kai“-Figuren unter anderem durch bewegliche Augen, eine neue Gelenkstruktur für flüssigere Bewegungen und hochwertigere Materialien. Alle bisher vorgestellten Figuren findet ihr hier.

Fran im Bilde:

Bildmaterial: Square Enix