Die nächste Konsolen-Generation von Xbox soll es frühestens 2027 geben

In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte um die nächste Konsolen-Generation. Eine der Spekulationen war, dass Microsoft – wie damals bei der Xbox 360 – wieder früher dran sein möchte als Sony.
Dafür wäre man bereit, eine teurere Konsole auf den Markt zu bringen. In einem neuen Bericht von Windows Central wird es etwas konkreter, was den Erscheinungszeitrum der neuen Konsolen betrifft. Darin wird eine Veröffentlichung der nächsten Xbox im Jahr 2027 als „Best-Case-Szenario“ beschrieben.
Das deckt sich mit bisherigen Aussagen von AMDs CEO Lisa Su, dass man den Chip für die nächste Xbox zeitnah fertigstellen werde, um eine etwaige Veröffentlichung im Jahr 2027 unterstützen zu können.
Microsoft möchte sich noch nicht festlegen
Microsoft selbst möchte sich noch nicht festlegen, da es bei einer Konsole nicht nur auf den Prozessor ankommt, auch wenn er sicherlich eine der wichtigsten Komponenten einer Konsole ist.
„Microsoft hat sich intern noch nicht endgültig auf ein festes Veröffentlichungsdatum im Jahr 2027 für die Next-Gen-Xbox-Plattform festgelegt, da vieles von Verbesserungen an Windows 11 und anderen Faktoren abhängt. Die Windows- und Xbox-Teams von Microsoft arbeiten enger denn je zusammen, um das Betriebssystem für ein ausgereiftes, konsolenähnliches Spielerlebnis auf der Xbox zu optimieren“, schreibt Jez Corden bei Windows Central.
Startpreis von über 1.000 Euro möglich
Microsoft ist sich offenbar selbst noch nicht sicher, wie die Preisgestaltung der nächsten Xbox aussehen wird. Grund dafür sind nicht nur die Handelszölle und allgemeine Geopolitik, sondern auch stetig steigende Komponentenkosten aufgrund der Komponenten-Knappheit bei Speicher.
Spekuliert wird aktuell über einen Preis von etwa 1.000 US-Dollar und eine Positionierung als Premium-Produkt. Gleichzeitig geht man in der Branche davon aus, dass der Support für die alte Generation fortgesetzt wird. Es sind also erneut einige Cross-Gen-Spiele zu erwarten.
Ebenso wird spekuliert, dass etwa ASUS erneut bei der Hardwareentwicklung beteiligt sein wird, um eine Reihe von Hardware-Optionen für die nächste Generation in verschiedenen Preiskategorien zu entwickeln. Ähnlich war es auch schon bei den Xbox-zertifizierten Handhelds ASUS ROG Xbox Ally und ASUS ROG Xbox Ally X.
via Eurogamer, Digital Foundry, Windows Central, Bildmaterial: Xbox
Na dann können sie es auch gleich sein lassen. Für einen so hohen Preis kauft keine Sau eine Konsole, schon gar nicht von Microsoft, deren Konsolen doch mittlerweile sowieso obsolet sind.
Das Ding wird dann weniger eine Konkurrenz für die anderen Konsolen sonder eher eine Konkurrenz für den PC MArkt, ähnlich wie das Steam Ding was erscheinen soll. Es ist möglich das Microsoft damit seine Nische finden wird, aber ob es den Massenmarkt ansprechen wird bezweifle ich stark.
Das ist auch meine Vermutung. Man könnte offiziell verschiedenste Geräte unter der Marke XBOX anbieten, die einfach gewisse Hardware, Software und ein gemeinsames Xbox-Frontend vorgeben. Dazu gäbe es dann verschiedenste Hardwareklassen-Stufen, auf die Entwickler dann optimieren können. Die höchste Hardwareklasse kostet dann eben 1000€ und konkurriert mit Gaming-PCs und dem eigenen Premium-Cloud-Angebot.
Ein bisschen wie bei Android, die auch Mindesthardware, die Google Services und ein gewisses Bedieninterface vorschreiben, damit es als Android-Handy vermarktet werden darf. Die Vorzeigegeräte sind dann die Google-eigenen Pixel-Phones.
Ach stimmt ja. Ist ja bereits wieder so viel Zeit vergangen, dass die nächsten Konsolen anstehen. Wenn der Preis wirklich so hoch sein sollte, wissen wir jetzt bereits wer wieder den letzten Platz machen wird xD Das kann und wird so nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass man bei Xbox so desillusioniert ist und sich mit son Preis wirklich Chancen ausmahlt, nachdem man angefangen hat eine Multi Strategie zu fahren.
Ich denke daher eigentlich eher, dass man sich eine Konsole ausdenken wird, die diese Strategie unterstützen wird und dementsprechend auch eher so günstig wie möglich gehalten wird. Alles andere würde halt echt keinen Sinn machen in deren aktuellen Situation.
Allerdings wäre das eben auch nur der, wie ich denke, logischste Ansatz.
Da wir hier von Microsoft sprechen und ich schon sehr davon aus gehe, dass der einzige Grund für weitere Konsolen das eigene Ego ist, könnt ich mir gar vorstellen, dass es ihnen schlichtweg egal ist und sie gar nicht soweit denken. Könnt mir sofern auch vorstellen, dass denen einfach alles egal ist und sie lediglich ihr Ego Bauchpinseln wollen, in dem sie die technisch fortgeschrittenste Konsole aufm Markt bringen, die dann zwar nur ne handvoll Leute aufgrund des hohen Preises kaufen, aber man arrogant rumtönen kann die Leistungsstärkste Konsole zu haben.^^
Eigentlich ist es echt verrückt, dass man noch weiterhin von Xbox Konsolen ausgehen kann. Bin aber gerade deswegen umso gespannter, was sie als nächstes wirklich bringen werden. So wenig die Xbox Konsolen auch noch eine Rolle spielen mögen, so sind diese dadurch auch in einer umso unberechenbareren Situation.^^
Bin auch gespannt, wann Sony dann die PS6 bringen wird. 2028 dürfte die eigentlich auch um und bei rauskommen, wobei man selbst damit schon ungewöhnlich lange brauchen würde. Aber ich glaube einen PS5 Nachfolger ist zur Zeit auch eher das, was Leute am wenigsten herbeisehnen. Es wirkt eher bizarr, dass der PS5 bereits Richtung Ende geht und nicht erst angefangen hat 😅