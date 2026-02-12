Die nächste Konsolen-Generation von Xbox soll es frühestens 2027 geben

In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte um die nächste Konsolen-Generation. Eine der Spekulationen war, dass Microsoft – wie damals bei der Xbox 360 – wieder früher dran sein möchte als Sony.

Dafür wäre man bereit, eine teurere Konsole auf den Markt zu bringen. In einem neuen Bericht von Windows Central wird es etwas konkreter, was den Erscheinungszeitrum der neuen Konsolen betrifft. Darin wird eine Veröffentlichung der nächsten Xbox im Jahr 2027 als „Best-Case-Szenario“ beschrieben.

Das deckt sich mit bisherigen Aussagen von AMDs CEO Lisa Su, dass man den Chip für die nächste Xbox zeitnah fertigstellen werde, um eine etwaige Veröffentlichung im Jahr 2027 unterstützen zu können.

Microsoft möchte sich noch nicht festlegen

Microsoft selbst möchte sich noch nicht festlegen, da es bei einer Konsole nicht nur auf den Prozessor ankommt, auch wenn er sicherlich eine der wichtigsten Komponenten einer Konsole ist.

„Microsoft hat sich intern noch nicht endgültig auf ein festes Veröffentlichungsdatum im Jahr 2027 für die Next-Gen-Xbox-Plattform festgelegt, da vieles von Verbesserungen an Windows 11 und anderen Faktoren abhängt. Die Windows- und Xbox-Teams von Microsoft arbeiten enger denn je zusammen, um das Betriebssystem für ein ausgereiftes, konsolenähnliches Spielerlebnis auf der Xbox zu optimieren“, schreibt Jez Corden bei Windows Central.

Startpreis von über 1.000 Euro möglich

Microsoft ist sich offenbar selbst noch nicht sicher, wie die Preisgestaltung der nächsten Xbox aussehen wird. Grund dafür sind nicht nur die Handelszölle und allgemeine Geopolitik, sondern auch stetig steigende Komponentenkosten aufgrund der Komponenten-Knappheit bei Speicher.

Spekuliert wird aktuell über einen Preis von etwa 1.000 US-Dollar und eine Positionierung als Premium-Produkt. Gleichzeitig geht man in der Branche davon aus, dass der Support für die alte Generation fortgesetzt wird. Es sind also erneut einige Cross-Gen-Spiele zu erwarten.

Ebenso wird spekuliert, dass etwa ASUS erneut bei der Hardwareentwicklung beteiligt sein wird, um eine Reihe von Hardware-Optionen für die nächste Generation in verschiedenen Preiskategorien zu entwickeln. Ähnlich war es auch schon bei den Xbox-zertifizierten Handhelds ASUS ROG Xbox Ally und ASUS ROG Xbox Ally X.

via Eurogamer, Digital Foundry, Windows Central, Bildmaterial: Xbox