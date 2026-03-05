Holt euch jetzt diese physische Gratis-Prämie zu Pokémon Pokopia

Heute erscheint Pokémon Pokopia und die Veröffentlichung eines neuen Exklusivspiels für eine Nintendo-Konsole bedeutete in den letzten Monaten und Jahren ziemlich zuverlässig: eine neue Gratis-Prämie.

Im My Nintendo Store, gewissermaßen der Nachfolger von Club Nintendo, gibt es heute zur Feier des Launches von Pokémon Pokopia eine neue, physische Prämie. Vorausgesetzt, ihr habt 500 Platin-Punkte auf dem Konto und bezahlt die Versandkosten.

Dann könnt ihr euch jetzt ein schickes Pokopia-Ringbuch* sichern. Ihr könnt das Buch für Notizen zu Pokopia benutzen, wobei ihr auf den doppelseitig bedruckten Blättern dann von Schiggy, Glumanda und Bisasam beobachtet werdet.

75 Seiten bietet das Buch, das mit Drahtkammbindung und Prägedruck auf Vorder- und Rückseite daherkommt. Ihr könnt nur ein Buch bestellen. Gebt ihr eure Platin-Punkte dafür aus? Falls ihr es verpasst habt: Ein zeitlich befristetes Event mit exklusiven Pokémon in Pokopia beginnt nach dem Wochenende!

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo