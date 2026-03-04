Resident Evil Requiem knackt beeindruckenden Meilenstein nach wenigen Tagen

Capcom hat heute bekannt gegeben, dass Resident Evil Requiem die Marke von 5 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat. Der neueste Teil der Serie erschien am 27. Februar 2026 für Konsolen und PCs.

Resident Evil Requiem könnte damit auch knapp das am schnellsten verkaufte Spiel der Serie sein. Den bisherigen Rekord hält Resident Evil 6 mit 4,5 Millionen Auslieferungen schon zum Launch. 2023 schaffte Resident Evil 4 Remake innerhalb der ersten Verkaufstage immerhin drei Millionen Einheiten. Es war schließlich das Spiel der Serie, das am schnellsten die 10 Millionen knackte.

Capcom hebt in der Pressemeldung dazu das 30-jährige Jubiläum der „Resident Evil“-Serie in diesem Jahr hervor und merkt an, dass der neueste Teil die Essenz des Survival-Horrors auf ein neues Niveau gehoben habe. Dafür verantwortlich sieht man vor allem das Wechselspiel aus Angst und Action, das im Spiel durch Grace und Leon verkörpert wird.

Insgesamt steht die „Resident Evil“-Serie laut der heutigen Meldung bei nunmehr 183 Millionen verkauften Einheiten seit 1996. Diese Zahl umfasst laut der Pressemeldung allerdings nur die Verkäufe bis zum 31. Dezember 2025.

Die Rückkehr der Serie auf eine Nintendo-Plattform wird Resident Evil Requiem im Sommer mit der Veröffentlichung von amiibo-Figuren zu Grace und Leon feiern. Dazu teilten Capcom und Nintendo in dieser Woche den konkreten Termin mit und zeigten weitere Fotos.

via Capcom, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom