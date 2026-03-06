Resident Evil Requiem legt in Deutschland den stärksten Launch seit vier Monaten hin

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts legt Resident Evil Requiem den stärksten Launch seit vier Monaten hin. Das ist auch deshalb ehrenwert, weil die zurückliegenden vier Monate auch das Weihnachtsgeschäft im November und Dezember umfassen.

Damit lässt Resident Evil Requiem hierzulande immerhin Call of Duty: Black Ops 7 hinter sich, das Mitte November erschienen ist. Wie das in absoluten Zahlen weltweit aussieht, wissen wir bereits: Capcom hat schon wenige Tage nach dem Launch bekannt gegeben, dass sich Requiem über 5 Millionen Mal verkauft hat.

„Der neunte Teil der langlebigen Survival-Horror-Reihe erobert dank der Standard-Version und Deluxe Steelbook Edition sogar die Doppelspitze der plattformübergreifenden deutschen Games-Charts“, wie GfK Entertainment ermittelt hat. Auf PS5 und Xbox Series ist ebenfalls der Doppelsieg drin.

Interessant: Auf der Switch 2 landet das Resident Evil Generation Pack auf Rang 2 hinter Pokémon-Legenden: Z-A. Ob das nur der getrennten Erfassung der Handelsversionen von Requiem geschuldet ist? Requiem landet jedenfalls mit der Standard- und Steelbook-Edition auf Rang sieben und acht der „Switch 2“-Rankings.

Zu Tales of Berseria Remastered gibt die öffentliche Meldung von GfK Entertainment übrigens nichts her. Eine Anfrage läuft, möglicherweise können wir diesen Beitrag dann noch mit weiteren Einblicken aktualisieren. Update: Auf Anfrage teilt uns GfK Entertainment mit, dass Tales of Berseria Remastered in den PS5-Charts auf Rang fünf einsteigt. In anderen Charts (lies: Switch) ist das Spiel nicht platziert.

