Putzig: Pokémon Pokopia bietet offenbar einen kleinen Teaser zu Pokémon Wind und Welle

Habt ihr schon gesehen? In Pokémon Pokopia haben aufmerksame Spieler offenbar einen kleinen Hinweis auf die kommende Generation Pokémon Wind und Welle entdeckt. Wie von VGC herausgefunden, befindet sich früh im Spiel ein Poster, das stark an eine Szene aus dem Trailer zu Pokémon Wind und Wellen erinnert.

Das Poster zeigt Lumineon in einer Unterwasserlandschaft – und diese Szene ähnelt auffällig einem Moment aus dem ersten Trailer des kommenden Spiels. Ob es sich dabei tatsächlich um einen bewussten Teaser handelt, wurde zwar nicht offiziell bestätigt, doch für viele Fans wirkt die Parallele alles andere als zufällig.

Eine lange Tradition bei Pokémon

Solche Hinweise auf kommende Spiele sind bei Pokémon nichts Neues. Schon früher nutzten die Entwickler kleine Andeutungen innerhalb bestehender Titel, um zukünftige Generationen anzuteasern.

Ein bekanntes Beispiel stammt aus Pokémon Goldene Edition und Pokémon Silberne Edition. Dort beschreibt ein Pokédex-Eintrag zu Corasonn einen Ort, der erst später in der dritten Generation auftauchte: „Sie schließen sich in Gruppen zusammen und bilden Inseln, auf denen im Südmeer Menschen leben.“ Diese Beschreibung wird häufig als früher Hinweis auf Floßbrunn interpretiert, eine Stadt aus Pokémon Rubin und Saphir.

Neben diesem Poster haben Fans im Trailer zu Pokémon Wind und Welle noch weitere mögliche Hinweise entdeckt, über die aktuell rege diskutiert wird. Was meint ihr? Ist das Poster tatsächlich ein versteckter Teaser? Welche Anspielungen aus früheren Teilen für spätere Spiele habt ihr noch in petto?

