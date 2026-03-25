Pokémon Pokopia: Neues Event bringt Geist-Pokémon – und einige holen es sich schon jetzt

Pokémon Pokopia versorgt seine Community weiterhin regelmäßig mit neuen Inhalten. Nachdem direkt zum Start bereits ein erstes zeitlich begrenztes Event neue Pokémon ins Spiel brachte, steht nun das nächste Event bereits in den Startlöchern.

Wie jetzt durch Eurogamer und Nintendo Life bekannt wurde, wird Zobiris bald ebenfalls als Besucher in der Welt von Pokopia auftauchen. Offiziell soll das Event am 29. April beginnen. Doch einige SpielerInnen haben bereits einen Weg gefunden, das Pokémon deutlich früher im Spiel zu entdecken.

Zeitreise-Trick bringt Zobiris früher ins Spiel

Der Grund dafür liegt in einer einfachen Methode, die viele SpielerInnen bereits kurz nach der Veröffentlichung entdeckt haben. Wer das Datum und die Uhrzeit der Konsole verändert, kann in Pokopia gewissermaßen eine kleine Zeitreise durchführen. Dadurch lassen sich bestimmte Events bereits aktivieren, sofern die nötigen Daten bereits im Spiel enthalten sind.

Genau das scheint auch beim kommenden Zobiris-Event der Fall zu sein. Einige Content Creator konnten das Pokémon deshalb schon jetzt im Spiel antreffen, obwohl das Event offiziell erst Ende April starten soll. Einen genauen Blick bekommt ihr in diesem Video darauf.

Ähnlich lief es bereits beim ersten Event rund um Hoppspross, Hubelupf und Papungha, die kurz nach dem Start des Spiels für begrenzte Zeit in Pokopia auftauchten. Warum ihr euch aber trotzdem nicht verrückt machen müsst, eventuell Pokémon zu verpassen. Erfahrt ihr in diesem Artikel.

Trotz der Möglichkeit, Events auf diese Weise frühzeitig freizuschalten, entscheiden sich viele SpielerInnen bewusst dafür, auf den offiziellen Start zu warten. Dennoch liefert der Trick einen spannenden Ausblick darauf, welche Inhalte uns in Zukunft noch erwarten könnten.

Nutzt ihr Zeitreisen in Pokopia oder ist es vor euch ein rotes Tuch?

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo